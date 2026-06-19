尼克隊冠軍遊行 百萬球迷瘋狂

紐約尼克隊18日在曼哈頓舉行盛大的彩帶遊行，圖為尼克隊得分後衛兼小前鋒Josh Hart。(記者馬璿╱攝影) 紐約尼克隊18日上午10時在曼哈頓舉行盛大的彩帶遊行慶祝奪得NBA總冠軍，遊行前數小時，街上已擠滿尼克隊的球迷。眾多球迷夜間就赴現場卡位，現場預估有超過百萬人參與。 尼克球員與退役球星等人員乘車從砲台公園(Battery Park/Bowling Green)出發，一路前往市政府參加授予城市之鑰匙(Key to the City)與後續活動環節。 為搶到最佳觀賞位置，球迷爬上路標上卡位。(記者馬璿╱攝影) 眾多激動的尼克隊球迷熱情歡呼。(記者馬璿╱攝影) 紐約尼克隊18日在曼哈頓舉行盛大的彩帶遊行，眾多球迷一早便至現場卡位，只為搶到最佳觀賞點。(記者馬璿╱攝影) 紐約尼克隊18日在曼哈頓舉行盛大的彩帶遊行，不少民眾從附近大樓掛出布條慶祝。(記者馬璿╱攝影) 眾多激動的尼克隊球迷看見明星球員時熱情歡呼。(記者馬璿／攝影) 尼克隊在暌違53年抱回冠軍寶座，慶祝遊行現場預計聚集百萬人參與。(記者馬璿╱攝影) 尼克隊暌違53年抱回冠軍寶座，18日的慶祝遊行現場預計聚集百萬人參與。(記者馬璿╱攝影) 紐約尼克隊18日在曼哈頓舉行盛大的彩帶遊行，眾多球迷夾道歡迎。(記者馬璿╱攝影) 曼哈頓 尼克隊 上一則 心臟靜脈中心提醒你 靜脈曲張的危害性 下一則 周末好去處╱春捲蛋奶餡餅節、六月節周末登場 ➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>