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尼克隊冠軍遊行 百萬球迷瘋狂

記者馬璿╱紐約報導
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紐約尼克隊18日在曼哈頓舉行盛大的彩帶遊行，圖為尼克隊得分後衛兼小前鋒Josh ...
紐約尼克隊18日在曼哈頓舉行盛大的彩帶遊行，圖為尼克隊得分後衛兼小前鋒Josh Hart。(記者馬璿╱攝影)

紐約尼克隊18日上午10時在曼哈頓舉行盛大的彩帶遊行慶祝奪得NBA總冠軍，遊行前數小時，街上已擠滿尼克隊的球迷。眾多球迷夜間就赴現場卡位，現場預估有超過百萬人參與。

尼克球員與退役球星等人員乘車從砲台公園(Battery Park/Bowling Green)出發，一路前往市政府參加授予城市之鑰匙(Key to the City)與後續活動環節。

為搶到最佳觀賞位置，球迷爬上路標上卡位。(記者馬璿╱攝影)
為搶到最佳觀賞位置，球迷爬上路標上卡位。(記者馬璿╱攝影)

眾多激動的尼克隊球迷熱情歡呼。(記者馬璿╱攝影)
眾多激動的尼克隊球迷熱情歡呼。(記者馬璿╱攝影)

紐約尼克隊18日在曼哈頓舉行盛大的彩帶遊行，眾多球迷一早便至現場卡位，只為搶到最...
紐約尼克隊18日在曼哈頓舉行盛大的彩帶遊行，眾多球迷一早便至現場卡位，只為搶到最佳觀賞點。(記者馬璿╱攝影)

紐約尼克隊18日在曼哈頓舉行盛大的彩帶遊行，不少民眾從附近大樓掛出布條慶祝。(記...
紐約尼克隊18日在曼哈頓舉行盛大的彩帶遊行，不少民眾從附近大樓掛出布條慶祝。(記者馬璿╱攝影)

眾多激動的尼克隊球迷看見明星球員時熱情歡呼。(記者馬璿／攝影)
眾多激動的尼克隊球迷看見明星球員時熱情歡呼。(記者馬璿／攝影)

尼克隊在暌違53年抱回冠軍寶座，慶祝遊行現場預計聚集百萬人參與。(記者馬璿╱攝影...
尼克隊在暌違53年抱回冠軍寶座，慶祝遊行現場預計聚集百萬人參與。(記者馬璿╱攝影)

尼克隊暌違53年抱回冠軍寶座，18日的慶祝遊行現場預計聚集百萬人參與。(記者馬璿...
尼克隊暌違53年抱回冠軍寶座，18日的慶祝遊行現場預計聚集百萬人參與。(記者馬璿╱攝影)

紐約尼克隊18日在曼哈頓舉行盛大的彩帶遊行，眾多球迷夾道歡迎。(記者馬璿╱攝影)
紐約尼克隊18日在曼哈頓舉行盛大的彩帶遊行，眾多球迷夾道歡迎。(記者馬璿╱攝影)

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