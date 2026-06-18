探討移民與執法爭議 紐約同源會徵文賽頒獎
紐約同源會(CACAGNY)於日前在曼哈頓華埠舉行2026年作文比賽頒獎典禮，表揚多名在高中及初中組別的學生；今年的比賽聚焦移民與執法爭議，要求學生就「美國一向歡迎移民，因此ICE遣返是不美國的」一題，撰寫約500字文章。
同源會表示，希望藉此訓練學生以事實、邏輯與精準語言分析公共議題，並鼓勵學生就華裔及亞裔社區相關議題進行深入思考。此前，參賽學生在現場取得題目後，需於90分鐘內完成文章；評審標準包括批判思考、邏輯、文法與詞彙運用等。同源會強調，比賽並不尋求特定「正確答案」，而是重視學生如何運用事實與嚴謹推理。
今年獲獎學生包括並列一、二名的鄭雅琳(Jolene Ella Cheng，New Utrecht High School十年級)與陸淮淙(Wesley Loc，Stuyvesant High School十年級)，兩人各獲650元獎金；三等獎為Stuyvesant High School十年級學生Laughing Wang，獲200元；優異獎得主為Bronx High School of Science十年級學生Sophia Zheng，以及Mark Twain IS 239 for the Gifted and Talented八年級學生龐鼎霖(Michael Pong)，各獲50元。
榮譽獎得主則包括Brooklyn Technical High School十年級學生劉家琳(Angie Ka Lam Lau)、Stuyvesant High School十一年級學生劉致曉(Zhixiao Max Liu)，以及East Side Middle School七年級學生張弈謨(Yimo Zhang)，各獲25元。
紐約同源會創會會長陳慧華(Wai Wah Chin)表示，今年特意設計較具挑戰性的題目，因為聯邦移民及海關執法局(ICE)與美國價值觀的關係，是重要但常被情緒化、片面化理解的議題。
陳慧華指出，該會希望學生能學會提問、深入查證事實，並嘗試從不同角度理解完整脈絡，再以推理方式找出更值得追問的問題。她說，寫作不只是堆砌字句，學生在動筆前應先思考、做筆記、整理架構；最好的文章往往來自清晰的思路與有組織的表達。
比賽聚焦移民與執法爭議，題目要求學生就「美國一向歡迎移民，因此ICE遣返是不美國的」撰寫約500字文章，藉此訓練其觀點建構能力。 同源會希望學生以事實、邏輯與精準語言分析公共議題，並學會提問、查證、整理架構，再用嚴謹推理回應爭議，而非只堆砌字句。 並列一、二名的是鄭雅琳與陸淮淙，各得650元；三等獎為Laughing Wang得200元；優異獎與榮譽獎則由多名不同學校學生分別獲得50元與25元。
精華 FAQ
比賽聚焦移民與執法爭議，題目要求學生就「美國一向歡迎移民，因此ICE遣返是不美國的」撰寫約500字文章，藉此訓練其觀點建構能力。
同源會希望學生以事實、邏輯與精準語言分析公共議題，並學會提問、查證、整理架構，再用嚴謹推理回應爭議，而非只堆砌字句。
並列一、二名的是鄭雅琳與陸淮淙，各得650元；三等獎為Laughing Wang得200元；優異獎與榮譽獎則由多名不同學校學生分別獲得50元與25元。
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