探討移民與執法爭議 紐約同源會徵文賽頒獎

紐約同源會徵文賽頒獎典禮，高中生探討「移民與ICE遣返是否違背美國精神」。(同源會提供)

紐約同源會(CACAGNY)於日前在曼哈頓華埠舉行2026年作文比賽頒獎典禮，表揚多名在高中及初中組別的學生；今年的比賽聚焦移民 與執法爭議，要求學生就「美國一向歡迎移民，因此ICE遣返是不美國的」一題，撰寫約500字文章。

紐約同源會徵文賽頒獎典禮，高中生探討「移民與ICE遣返是否違背美國精神」。(同源會提供)

同源會表示，希望藉此訓練學生以事實、邏輯與精準語言分析公共議題，並鼓勵學生就華裔 及亞裔 社區相關議題進行深入思考。此前，參賽學生在現場取得題目後，需於90分鐘內完成文章；評審標準包括批判思考、邏輯、文法與詞彙運用等。同源會強調，比賽並不尋求特定「正確答案」，而是重視學生如何運用事實與嚴謹推理。

紐約同源會徵文賽頒獎典禮，高中生探討「移民與ICE遣返是否違背美國精神」。(同源會提供)

今年獲獎學生包括並列一、二名的鄭雅琳(Jolene Ella Cheng，New Utrecht High School十年級)與陸淮淙(Wesley Loc，Stuyvesant High School十年級)，兩人各獲650元獎金；三等獎為Stuyvesant High School十年級學生Laughing Wang，獲200元；優異獎得主為Bronx High School of Science十年級學生Sophia Zheng，以及Mark Twain IS 239 for the Gifted and Talented八年級學生龐鼎霖(Michael Pong)，各獲50元。

紐約同源會徵文賽頒獎典禮，高中生探討「移民與ICE遣返是否違背美國精神」，圖為紐約同源會創會會長陳慧華。(同源會提供)

榮譽獎得主則包括Brooklyn Technical High School十年級學生劉家琳(Angie Ka Lam Lau)、Stuyvesant High School十一年級學生劉致曉(Zhixiao Max Liu)，以及East Side Middle School七年級學生張弈謨(Yimo Zhang)，各獲25元。

紐約同源會創會會長陳慧華(Wai Wah Chin)表示，今年特意設計較具挑戰性的題目，因為聯邦移民及海關執法局(ICE)與美國價值觀的關係，是重要但常被情緒化、片面化理解的議題。

陳慧華指出，該會希望學生能學會提問、深入查證事實，並嘗試從不同角度理解完整脈絡，再以推理方式找出更值得追問的問題。她說，寫作不只是堆砌字句，學生在動筆前應先思考、做筆記、整理架構；最好的文章往往來自清晰的思路與有組織的表達。