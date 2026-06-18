尋求連任國會眾議員 高德曼日落公園造勢 稱續挺移民

國會眾議員高德曼17日在布碌崙日落公園舉辦造勢活動。(記者顏潔恩／攝影)

尋求連任的紐約州國會眾議員高德曼(Dan Goldman)，17日在布碌崙 (布魯克林 )日落公園 舉辦造勢活動，現場有不少當地華裔領袖、居民現身支持；高德曼表示，他將為社區爭取資源與提供服務作為自己的使命，尤其日落公園一直是長期未受到足夠關注的社區，是他希望能夠連任，繼續給予關注與協助的社區。

國會眾議員高德曼17日在布碌崙日落公園舉辦造勢活動。(記者顏潔恩／攝影)

高德曼指出，他在三年半前剛踏入國會，擔任首份民選公職時，在多個蓬勃發展的社區之中也看到許多長期缺乏應有服務與資源的社區；日落公園華社便是其中一個例子，在他上任後，其辦公室處理的布碌崙選民服務案中，有90%來自日落公園。

為了能就近提供便利服務，他將辦公室搬到日落公園，並在8大道舉辦流動辦公時間(Mobile Office Hours)，通過主動走進社區，並有可以說中文的人與居民溝通、提供服務，以確保每個人都了解國會議員辦公室能提供的幫助。

高德曼表示，移民暨海關執法局(ICE)大規模執法行動令許多居民感到恐懼，在這段期間裡，他和團隊一直為大家發聲、積極對抗ICE。

「我的家庭曾經受惠於美國夢，透過與你們的交流我也知道，你們都希望自己的下一代和孩子能夠受惠於美國優質的教育體系」，高德曼說，他連任後也會持續努力為移民群體爭取權益。

日落公園社區人士黃啟旺、盧彪均表示，這幾年高德曼在華社付出的努力，大眾都有目共睹，比起極端左派政治人物的政策，當地移民需要的是懂得他們需求的溫和派民主黨人，呼籲華人一定要積極出來投票支持。

高德曼的選區包括曼哈頓下城和布碌崙(布魯克林)西北部，區內民主黨獨大，因此高德曼的關鍵選戰是23日的黨內初選，他將面對前任市主計長和市長參選人蘭德(Brad Lander)的挑戰。