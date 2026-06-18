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紐約市議會成立可負擔住房諮詢小組 亞平會行政總監余思亮入列

記者劉梓祁／紐約報導
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紐約市議會成立可負擔住房諮詢小組，亞洲人平等會行政總監余思亮在列。(亞平會提供)
紐約市議會成立可負擔住房諮詢小組，亞洲人平等會行政總監余思亮在列。(亞平會提供)

紐約市議會議長梅寧(Julie Menin)17日宣布，市議會「住房可負擔性諮詢小組」(Council Advisory Group on Housing Affordability)成員名單確定，涵蓋建築、工程、都市規畫、金融、可負擔住房開發、公平住房倡議及工會等領域人士；亞洲人平等會(AAFE)行政總監余思亮(Thomas Yu)也獲任小組成員，為市議會住房政策提供意見。

市議會表示，該諮詢小組將作為市議會的政策「智囊」與意見平臺，針對紐約市住房危機提出構想、分析及建議，協助推動更主動的住房政策。小組關注議題包括住房保存、住房開發、社區規畫、住房取得，以及如何透過建築法規改革，在不必經歷繁複、昂貴且耗時的分區變更程序下，促成更多新住房興建。

根據市議會余思亮領導的亞平會長期深耕可負擔住房、社會服務、小商業扶助與首次購房者服務。市議會指出，在其領導下，亞平會已開發超過1300個供中低收入家庭居住的可負擔住房單位，每年為超過3萬5000人提供重要社會服務，並協助逾1萬名小商家取得逾7000萬元資本，同時幫助5000名首次購房者獲得購房諮詢及合計2億5000萬元可持續住房貸款

諮詢小組共同主席包括，鄰里與住房發展協會(Association for Neighborhood & Housing Development)行政總監威廉斯(Barika Williams)、紐約市及紐約州建築與建造業工會理事會主席拉巴貝拉(Gary LaBarbera)，以及Asland Capital Partners創辦人兼執行長西蒙斯(James “Jim” Simmons)。

精華 FAQ

  • 此小組將作為市議會的政策智囊與意見平台，針對紐約市住房危機提出構想、分析與建議，協助推動更主動且具可行性的住房政策。

  • 市議會肯定他帶領亞平會長期投入可負擔住房、社會服務與首次購房者協助，並已累積開發住房、服務民眾與支持小商家的實績。

  • 小組將關注住房保存、住房開發、社區規畫與住房取得，並研究如何透過建築法規改革，減少繁複分區程序以促成更多新住房興建。

紐約市 梅寧 貸款

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