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布碌崙錘殺案被告 判囚20年至終身監禁

記者馬璿／紐約報導
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布碌崙鎚殺案被告葉麗用就二級謀殺罪及兩項二級謀殺未遂罪認罪，被判處20年至終身監...
布碌崙鎚殺案被告葉麗用就二級謀殺罪及兩項二級謀殺未遂罪認罪，被判處20年至終身監禁。(本報資料照片)

布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)17日宣布，2023年日落公園錘殺案被告葉麗用(Liyong Ye)上月就二級謀殺罪及兩項二級謀殺未遂罪認罪，今被判處20年至終身監禁。

檢察官蔣沙樂表示，「被告對一名無辜母親及其兩名手無縛雞之力的幼童，犯下令人震驚的殘暴攻擊，令這個家庭支離破碎，也讓社區深感痛心。這一重判讓被告為其所作所為承擔全部責任，並保護了公眾安全。我希望此判決能為趙招招的親友及街坊鄰居帶來些許慰藉與終結」。

這起震撼華社的案件發生在2023年8月23日下午約1時30分。葉麗用與同為租客的趙招招同住在日落公園一間合租公寓內，因合租期間糾紛頻發、兩人屢生口角，葉麗用與第三房租客一家原本已打算在8月底搬離，不料在那之前慘案便已發生。案發當日，葉麗用在位於第52街531號的公寓內，持錘攻擊當年43歲的趙招招及其一對五歲與三歲的子女。

檢方調查顯示，案發後不久，葉麗用致電其中一名室友，要求對方前來接走自己的兒子。室友返回公寓後，發現廚房地板與牆壁血跡斑斑，葉麗用手持錘子，站在趙招招及其子女的倒地身軀旁。室友即走出大樓報警，葉麗用隨後在大樓外被捕。

趙招招因頭部及全身遭受嚴重鈍器創傷，送往路德醫院(Lutheran Hospital)後搶救無效宣告不治。其子女頭部均遭受嚴重創傷，送往表維醫院(Bellevue Hospital)的小兒創傷部門接受治療及顱骨手術，其後轉往長期康復機構，最終從危殆傷勢中康復，目前與父親劉景洪一同生活，並已順利重返校園。

精華 FAQ

  • 他上月承認二級謀殺罪及兩項二級謀殺未遂罪，法院其後判處20年至終身監禁，作為對這宗嚴重暴力案件的正式裁決。

  • 案件發生於2023年8月23日午後，地點在布碌崙日落公園第52街531號合租公寓內。葉麗用與趙招招同住，因糾紛持錘施襲。

  • 趙招招因頭部及全身鈍器重創不治；兩名年幼子女先後接受顱骨手術與康復治療，已從危殆中恢復，並與父親劉景洪同住、重返校園。

日落公園 布碌崙 布魯克林

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