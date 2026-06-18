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遭中國驅逐的紐時華裔記者 獲卓越亞洲新聞獎

記者許君達／紐約報導
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今年2月被中國當局驅逐的紐時駐北京華裔記者王月眉(Vivian Wang)獲得2...
今年2月被中國當局驅逐的紐時駐北京華裔記者王月眉(Vivian Wang)獲得2026年度「奧斯本·艾略特卓越亞洲新聞獎」。(亞洲協會提供)

亞洲協會(Asia Society)日前宣布將2026年度「奧斯本·艾略特卓越亞洲新聞獎」(Osborn Elliott Prize for Excellence in Journalism on Asia，簡稱奧茲獎)頒發給「紐約時報華裔記者王月眉(Vivian Wang)，以表彰其被 派駐中國期間所寫的一系列在輝煌表象之下對普通中國人表現出深刻關切的新聞報導。在此之前，王月眉剛被中國當局驅逐出境。

王月眉出生在芝加哥郊區，畢業於耶魯大學，畢業後曾在紐約地方媒體負責州府政治新聞，2017年加入「紐約時報」，2020年進入中國報導組，先後駐香港和北京。2021年，紐約時報對中國新冠肺炎疫情的相關報導獲得普立茲獎，王月眉是獲獎團隊一員。

「奧茲獎」旨在表彰聚焦於亞洲的優秀年度新聞作品，獎金1萬元。亞洲協會評語表示，王月眉在過去一年內深入揭示了上海居民因「封城式」防疫措施而感受到的持續焦慮、生動描繪了中國外賣郎在面臨系統壓榨時的無奈、以及年長者找工作的無奈，此外她還揭露了中國當局封殺網路空間上對「徐州鐵鍊女」事件的討論和憤怒所使用的手段。

評審團主席布勞奇利(Marcus Brauchli)表示，王月眉在報導中使用的點描式手法，「詳盡且具有人性尺度」，對北京方面所鼓吹的「中國作為新興超級大國」的宣傳敘事提供了發人深省又至關重要的對照。「紐約時報」則指出，王月眉作為當時極少數尚能獲准在中國採訪的記者，擁有很多外媒難以獲取的第一手資訊。

然而王月眉的工作並不被中國當局樂見。她於今年2月被中國撤銷簽證、要求離境，中方給出的原因是報復中華民國總統賴清德以視訊形式出席了去年12月由該報在紐約主辦的一場峰會活動，但紐時強調，王月眉與該活動毫無關聯。「紐約時報」總編卡恩(Joseph Kahn)在一份聲明中表示，王月眉駐華期間，已因其報導的內容而遭到中國當局持續騷擾和威脅，而對記者的打壓和驅逐將使全球讀者更難獲取獨立、準確且有深度的中國資訊。另據報導，在王月眉被驅逐後，美國政府也對等撤銷了一名中國官方宣傳機構「新華社」駐美員工的簽證。

精華 FAQ

  • 亞洲協會認為，她在中國駐點期間，以細膩的人物書寫揭示封控焦慮、外賣員壓力與老年求職困境，並提供對北京宣傳敘事的重要對照。

  • 中方稱此舉是為報復賴清德以視訊出席紐時在紐約主辦的峰會，但紐時表示王月眉與該活動無關，且她長期遭到騷擾與威脅。

  • 事件凸顯外媒在中國採訪的脆弱處境，也反映中美之間因媒體與政治議題而升高的對等反制，進一步影響外界取得中國資訊的管道。

華裔 芝加哥 紐約時報

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