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法拉盛樂齡中心漏水關閉 議員促速維修

記者戴慈慧／紐約報導
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因屋頂長期漏水而遭關閉的拉蒂默花園樂齡中心，影響約700名長者日常活動與用餐服務...
因屋頂長期漏水而遭關閉的拉蒂默花園樂齡中心，影響約700名長者日常活動與用餐服務。聯邦眾議員孟昭文(前排左三)與市議員黃敏儀(前排右五)日前到場聲援長者，要求紐約市房屋局加快維修工程，盡速重開中心。(孟昭文辦公室提供)

位於法拉盛拉蒂默花園(Latimer Gardens)公宅社區內的樂齡活動中心(Older Adult Center)，因長期屋頂嚴重漏水導致建物受損，上月遭紐約市老人局(Department for the Aging)以安全考量為由勒令暫時關閉。聯邦眾議員孟昭文與市議員黃敏儀16日共同批評紐約市房屋局(NYCHA)遲遲未完成維修，導致約700名長者失去日常活動、共餐及社會服務資源，要求當局加快修繕進度，盡快重新開放中心。

孟昭文與黃敏儀日前前往位於法拉盛137街34-30號的拉蒂默花園樂齡中心，與受影響長者、公宅居民及住戶協會代表會面，了解中心關閉後對社區造成的衝擊。

孟昭文表示，讓中心狀況惡化到必須關閉的地步令人無法接受。她說，自己去年例行走訪該中心時，便親眼目睹建築物多處漏水情況，包括體育館天花板不斷滴水，導致木質地板受損，其他教室內也擺滿水桶接漏水。她當時即敦促市房屋局儘速處理問題，但相關維修始終未能完成。

孟昭文並指出，她已成功爭取80萬元聯邦經費，目前正於國會完成最後核准程序，未來將用於整修及更換中心屋頂。不過，她強調市房屋局不應等待撥款到位才採取行動，而應立即展開必要修繕工程。

黃敏儀表示，中心關閉後，她的辦公室接獲大量長者來電陳情，除長者外，原本在該處舉辦的暑期青少年計畫也被迫另尋場地，增加許多家庭的不便。

拉蒂默花園樂齡中心於1973年啟用，服務對象為60歲以上長者，長期提供社交舞、書法、營養教育、健康促進、科技課程、英語學習、園藝及藝文活動等課程，在法拉盛地區頗受歡迎。該中心自5月18日起暫停開放，目前部分長者已轉往其他樂齡中心參與活動，但仍有不少人因交通或其他因素無法獲得替代服務。

精華 FAQ

  • 因屋頂長期嚴重漏水，造成建物受損並有安全疑慮，紐約市老人局上月勒令暫時關閉中心，以避免長者在不安全環境中活動。

  • 兩人批評NYCHA修繕拖延，要求不要等聯邦經費到位才行動，應立即展開必要工程，加快屋頂維修，讓中心盡快重新開放。

  • 約七百名長者失去日常活動、共餐與社會服務，部分人改往其他中心，但因交通不便難以替代；暑期青少年計畫也被迫另覓場地。

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