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朴永哲法拉盛聽華裔心聲 允爭取更多權益

記者高雲兒╱紐約報導
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國會第六選區民主黨初選候選人朴永哲(左二)日前到法拉盛與華裔選民座談。(記者高雲...
國會第六選區民主黨初選候選人朴永哲(左二)日前到法拉盛與華裔選民座談。(記者高雲兒╱攝影)

國會第六選區民主黨初選參選人朴永哲(Chuck Park)日前到法拉盛華裔選民座談。現場華人居民圍繞日常生活中的壓力提問，包括房租上漲、電費負擔、退休後如何安居、移民身分出路、房東租客糾紛等等可能帶來的影響。朴永哲說，將為工薪家庭、長者與新移民爭取更多資源。

座談中，有長者表示，退休後收入有限，但房租、電費及日常開銷持續上升，擔心未來難以在皇后區繼續生活。朴永哲回應，住房不應成為居民晚年最大的壓力。他表示，政府應投入更多資源興建可負擔住房，尤其是長者住房，讓居民能夠留在熟悉的社區，而不是因為租金負擔被迫搬離。

也有居民提到，法拉盛近年新建豪華公寓增加，但普通家庭與長者真正負擔得起的住房仍然不足，租金與商業成本都在上升。朴永哲表示，公共資源應優先回應基層居民需求，讓住房、醫療與基本生活保障回到政策核心。

移民身分也是現場關注焦點。有居民詢問，無身分移民是否有機會透過合法途徑取得身分。朴永哲表示，美國應建立更清楚的合法渠道，讓誠實工作、沒有犯罪紀錄的移民有機會取得合法身分並最終成為公民。他說，許多移民長期工作、繳稅、照顧家庭，也支撐社區運作，不應一直活在不確定之中。

針對房東與租客糾紛，現場居民反映，部分租客面對租金上漲、維修拖延或居住壓力時，往往不知道如何維權。朴永哲表示，紐約市租客雖然依法享有權利，但很多問題出在執法不足。他認為，應加強租客權益保障，讓居民在遇到住房問題時能得到實際幫助。

另外，朴永哲表示，他反對在皇后區興建賭場，並稱相關開發案尚未正式落地，居民仍可透過投票、抗議、訴訟及社區組織表達立場。他說，若當選國會議員，將推動限制賭場影響的法案，包括禁止賭博廣告面向18歲以下青少年，並要求賭場收益大部分回饋社區。他也表示，會持續與反賭場居民及社區組織合作。

現場華人居民圍繞日常生活中的壓力提問，包括房租上漲、電費負擔、退休後如何安居、移...
現場華人居民圍繞日常生活中的壓力提問，包括房租上漲、電費負擔、退休後如何安居、移民身分出路、房東租客糾紛等等可能帶來的影響。(記者高雲兒╱攝影)

精華 FAQ

  • 居民主要關心房租上漲、電費負擔、退休後能否繼續在皇后區生活，以及移民身分出路和房東租客糾紛等實際問題。

  • 朴永哲表示，政府應投入更多資源興建可負擔住房，特別是長者住宅，讓退休居民能留在熟悉社區，不必因租金壓力被迫搬離。

  • 他反對在皇后區興建賭場，認為居民仍可透過投票、抗議與訴訟表達立場，若當選將推動限制賭博廣告並要求收益回饋社區。

法拉盛 華裔 民主黨

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