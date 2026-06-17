紐約僑校12退休教師 重返校園參訪

紐約華僑學校校長王憲筠與資深退休粵語老師余秀麗合影。(紐約華僑學校提供)

12位曾在紐約華僑學校服務20至40年的資深退休 教師，日前獲邀重返校園參訪。資深老師中不乏90高齢的長者，他們齊聚一堂，開心地與校長王憲筠交流，共同回顧學校發展歷程，並見證僑校近年來校務方面取得的成就。

退休教師參訪期間，王憲筠簡報了僑校的現況，教師們欣喜地看到校園環境整潔優美，教室科技化設備全面提升。他們表示，學生們能在安全、舒適且充滿活力的學習環境中接受課后教育，讓人倍感欣慰。退休教師們也表示看到學校持續成長並與主流社會建立良好的夥伴及合作關係，大家都深感欣喜與自豪。

校方為感謝資深教師多年來對華文教育的無私奉獻與辛勤付出，還舉行了感謝狀頒贈儀式，向每位退休教師表達最誠摯的敬意。他們在過去數十年來堅守教育崗位，培育無數傑出校友，並為華文教育推廣奠定穩固基礎，也為紐約華僑學校的發展作貢獻力量。

本次獲頒感謝狀的資深退休教師包括：陳秋宏、黃蘊姿、李佩文、黃玉梅、黃秋愛、余秀麗、周玲笑、謝馨瑩、潘嘉瑜、林慕貞、李翠珍、陳玉女及王文玉。

校長王憲筠表示，這些資深教師不僅是學校歷史的重要見證者，更是中華文化薪火相傳的重要推手。他們對教育事業的熱忱與奉獻精神，為後輩教師樹立了良好典範，也為學校留下珍貴的教育資產。

活動在溫馨歡樂的氣氛中結束。退休教師們紛紛祝福學校及全體師生，希望紐約華僑學校繼續秉持服務社區的宗旨，培育更多優秀人才，為社區及華文教育的發展持續貢獻力量。

紐約華僑學校校長王憲筠與重返校園參訪深退休教師合影。(紐約華僑學校提供)