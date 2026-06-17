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市公園局「足球之夏」 啟動 免費訓練營+觀賽派對

記者胡聲橋／紐約報導
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紐約市公園局啟動「足球之夏」，舉辦免費賽事和觀賽派對。(市公園局提供)
紐約市公園局啟動「足球之夏」，舉辦免費賽事和觀賽派對。(市公園局提供)

隨著國際世界盃足球賽精彩登場，紐約市公園局(NYC Parks)在五大區眾多公園安排了多項足球體驗活動，包括青少年足球訓練營、觀賽派對、社區錦標賽和文化活動等，讓各年齡層的市民都可以在自家附近的公園享受足球的樂趣。

市公園局局長島村特麗莎(Tricia Shimamura)15日宣布啟動市公園局「足球之夏」(Summer of Soccer)網頁，詳細介紹了一系列全市範圍內的免費足球項目、訓練營、電影放映和社區慶祝活動，這些活動均以2026年國際足總(FIFA)世界盃以及全球足球熱潮為靈感。

市民可以通過透過「足球之夏」網頁輕鬆瀏覽五大區所有足球場地列表，找到適合即興比賽的場地。此外，作為市公園局新推出的「延長場地照明時間」計畫的一部分，從6月11日至勞工節周末，紐約市民可以申請許可證，在各區指定場地延長照明時間至晚上11點，這將增加4000小時的夜間比賽時間。

市公園局局長島村特麗莎表示，「紐約市公園局推出『足球之夏』網頁，為紐約市民打造一站式服務平台，方便大家查找五大行政區內的足球比賽、青少年項目、觀賽派對和各種足球活動」。

海洋微風海灘(Ocean Breeze Beach Soccer Tournament)足球錦標賽將於6月27日(周六)至28日(周日)在史泰登島林肯大道(Lincoln Ave)交卡波丹諾神父大道(Father Capodanno Blvd.)處的海洋微風運動中心(Ocean Breeze Athletic Complex)舉行。屆時，來自三州地區的頂尖球員將在海灘上展開激烈角逐，現場還有音樂、美食和遊戲助興。

市公園局將在多個公園放映以足球為主題的系列影片，公園局邀請居民觀看足球電影精選。整個夏天，從紀錄片到適合全家觀賞的經典影片，全部免費。

市公園局還將在多個公園舉辦足球訓練營、夏季運動體驗和幼兒足球營。各年齡段的孩子都可以參加由公園局訓練有素的教練提供的免費運動訓練營，學踢足球或提升球技。

精華 FAQ

  • 該網頁整合全市免費足球資源，包括青少年訓練營、夏季運動體驗、幼兒足球營、觀賽派對、電影放映與社區慶祝活動，方便市民就近參加。

  • 從六月十一日至勞工節周末，民眾可申請指定場地的延長照明，最晚可使用至晚上十一點，預計增加四千小時夜間比賽時間。

  • 錦標賽將於六月二十七日至二十八日在史泰登島海洋微風運動中心舉行，將有三州頂尖球員在海灘上競逐，並搭配音樂、美食與遊戲活動。

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