格力盃排球賽 6/21布碌崙華社登場
由紐約布碌崙(布魯克林)華人排球協會主辦，紐約華人文娛體育總會(華體會)、市議員莊文怡和松柏之家社區服務中心協辦的第11屆「格力盃」九人排球邀請賽，將於21日(周日)在位於南布碌崙的愛立信公園(Leif Ericson Park)舉行。共有近30支球隊參加今年的比賽，主辦單位歡迎球友和各界朋友到現場觀戰，為球員加油，共同發揚光大紐約華社的排球文化。
布碌崙華人排球協會會長梅毅超說，今年的比賽共分五個組別，分別是青年男子組、中年男子組、元老組、女子組和少年組。參賽的近30支球隊來自紐約和美東地區。比賽當天適逢父親節，開幕式也會同時慶祝父親節。
本屆邀請賽將在七個球場展開角逐，主要比賽場地仍在66街交5大道的愛立信公園(Leif Ericson Park)運動場，當天中午12時舉行開球儀式，晚上在新鳳凰城酒樓舉行頒獎儀式，每個組的前三名將獲獎牌、獎盃和獎金。
紐約華人文娛體育總會會長趙立衍、布碌崙華人排球協會名譽會長梅增新、總顧問李頌光等發言時感謝大家的支持，並祝各支球隊透過努力取得好成績。市議員莊文怡代表謝曉瓊表示，很高興今年能成為協辦單位。生命在於運動，她希望透過比賽傳遞身體健康最重要的訊息。
梅毅超表示，布碌崙華社有眾多熱愛排球運動的人，隨著排球愛好者人數的增加，球場缺乏的問題日益突出，她希望市府能在南布碌崙華社增加排球場。梅毅超還感謝50多家贊助商對賽事的支持。
賽事訂於6月21日周日在布碌崙南部的愛立信公園舉行，開球儀式在中午12時進行，晚間則於新鳳凰城酒樓舉辦頒獎典禮。 今年共有近30支球隊參賽，隊伍來自紐約及美東地區，賽事分為青年男子組、中年男子組、元老組、女子組與少年組五個組別。 梅毅超表示，隨著排球愛好者增加，布碌崙華社球場不足問題愈發明顯，希望市府在南布碌崙增設排球場，並感謝逾50家贊助商支持。
精華 FAQ
賽事訂於6月21日周日在布碌崙南部的愛立信公園舉行，開球儀式在中午12時進行，晚間則於新鳳凰城酒樓舉辦頒獎典禮。
今年共有近30支球隊參賽，隊伍來自紐約及美東地區，賽事分為青年男子組、中年男子組、元老組、女子組與少年組五個組別。
梅毅超表示，隨著排球愛好者增加，布碌崙華社球場不足問題愈發明顯，希望市府在南布碌崙增設排球場，並感謝逾50家贊助商支持。
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