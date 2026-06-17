格力盃排球賽 6/21布碌崙華社登場

主辦單位日前為第11屆「格力盃」九人排球邀請賽舉行記者會。(記者胡聲橋／攝影)

由紐約布碌崙 (布魯克林)華人 排球協會主辦，紐約華人文娛體育總會(華體會)、市議員莊文怡 和松柏之家社區服務中心協辦的第11屆「格力盃」九人排球邀請賽，將於21日(周日)在位於南布碌崙的愛立信公園(Leif Ericson Park)舉行。共有近30支球隊參加今年的比賽，主辦單位歡迎球友和各界朋友到現場觀戰，為球員加油，共同發揚光大紐約華社的排球文化。

布碌崙華人排球協會會長梅毅超說，今年的比賽共分五個組別，分別是青年男子組、中年男子組、元老組、女子組和少年組。參賽的近30支球隊來自紐約和美東地區。比賽當天適逢父親節，開幕式也會同時慶祝父親節。

本屆邀請賽將在七個球場展開角逐，主要比賽場地仍在66街交5大道的愛立信公園(Leif Ericson Park)運動場，當天中午12時舉行開球儀式，晚上在新鳳凰城酒樓舉行頒獎儀式，每個組的前三名將獲獎牌、獎盃和獎金。

紐約華人文娛體育總會會長趙立衍、布碌崙華人排球協會名譽會長梅增新、總顧問李頌光等發言時感謝大家的支持，並祝各支球隊透過努力取得好成績。市議員莊文怡代表謝曉瓊表示，很高興今年能成為協辦單位。生命在於運動，她希望透過比賽傳遞身體健康最重要的訊息。

梅毅超表示，布碌崙華社有眾多熱愛排球運動的人，隨著排球愛好者人數的增加，球場缺乏的問題日益突出，她希望市府能在南布碌崙華社增加排球場。梅毅超還感謝50多家贊助商對賽事的支持。