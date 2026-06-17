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合作公寓迎利多 J-51擴大嘉惠中產族

記者戴慈慧／紐約報導
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州眾議員布朗斯丁(前排中)、州參議員史塔維斯基(前排左三)與合作公寓及共管公寓社...
州眾議員布朗斯丁(前排中)、州參議員史塔維斯基(前排左三)與合作公寓及共管公寓社區代表11日在皇后區舉行記者會，慶祝J-51房產稅減免計畫獲延長並擴大適用範圍。 (記者戴慈慧／攝影)

紐約州眾議員布朗斯丁(Edward Braunstein)、州參議員史塔維斯基(Toby Ann Stavisky)日前在皇后區道格拉斯頓(Douglaston)與多位合作公寓(Co-op)及共管公寓(Condo)社區代表舉行記者會，慶祝紐約市J-51房產稅減免計畫獲州府延長並擴大適用範圍。J-51透過提供房產稅減免，協助住宅大樓進行翻修及設備更新，新措施將使更多合作公寓符合資格，減輕居民負擔。

J-51計畫自1955年實施，旨在鼓勵住宅大樓改善暖氣、水電及節能等。根據今年通過的州預算案，計畫將延長10年，符合資格的房產評估值門檻由4萬5000元提高至6萬元，並將隨通膨調整。

布朗斯丁表示，多年來合作公寓房產評估值持續上升，但J-51標準未同步調整，導致不少中產社區失去資格。他說，對許多皇后區居民而言，合作公寓仍是相對可負擔的住房選擇，擴大J-51有助社區作必要維修，同時維持住房可負擔性。

他指出，僅其選區內就有151個住宅社區、約4200個單位將因新法受惠。

除了提高申請資格門檻外，新法也降低申請成本，允許將申請費納入補助範圍，符合規定的工程支出最高可獲100%稅務減免，高於過去70%的上限。

史塔維斯基表示，許多合作公寓近年面臨管理費及維修成本上升壓力，老舊建築更有基礎設施更新需求。J-51可協助社區完成必要工程，而不必將全部成本轉嫁給居民。

州眾議員魏普林(David Weprin)表示將評估值標準與通膨掛鉤，是此次改革的重要成果，可避免未來因房價上漲而再次失去資格。

活動由總統合作公寓與共管公寓委員會(PCCC)及合作公寓與共管公寓聯盟(Co-ops & Condos United)共同舉辦。聯盟執行委員馬澤爾(Geoffrey Mazel)表示，該組織正推動全市合作公寓及共管公寓居民共同發聲，爭取更多與屋主權益相關的政策支持。

不過相關調整仍須經紐約市議會完成後續程序才能正式生效。根據州府估計，新版J-51計畫將使全市約1500棟合作公寓及共管公寓新增符合資格。

精華 FAQ

  • 因為新措施延長十年並擴大適用範圍，讓更多合作公寓可申請稅減免，協助支付翻修與設備更新費用，減輕居民長期面對的管理費與維修壓力。

  • 符合資格的房產評估值門檻由四萬五千元提高至六萬元，並隨通膨調整；此外，申請費可納入補助，符合規定工程最高可獲百分之百稅務減免。

  • 州府估計，新版J-51將使全市約一千五百棟合作公寓及共管公寓新增符合資格；布朗斯丁也說，其選區內約有四千二百個單位可直接受惠。

皇后區 紐約州 紐約市

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