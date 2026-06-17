布碌崙大橋新自行車道 今秋動工 整治公務牌照違規停車亂象

紐約市交通局(DOT)宣布將重新規畫布碌崙下城部分路段，增設受保護的自行車道。(記者馬璿／攝影)

紐約市交通局(DOT)宣布將重新規畫布碌崙 (布魯克林 )下城亞當斯街(Adams Street)及博倫姆廣場(Boerum Place)部分路段，新建連接布碌崙大橋的受保護自行車道，預計今秋動工，同時整治該路段猖獗的公務牌照違規停車亂象。

受保護自行車道將從強森街(Johnson Street)延伸至博根街(Bergen Street)，與現有自行車道銜接，形成完整南北向路線。而工程將分兩階段推進：大西洋大道(Atlantic Avenue)以北路段今秋配合道路重鋪工程完工；以南路段則待當地兩處住宅建案竣工後，於2027年施工。

路線依街道條件分四段規畫：強森街至富爾頓街(Fulton St)路段，將在中央分隔島東側新建有護欄雙向自行車道，與既有共用路徑銜接。富爾頓街至歇爾美角街(Schermerhorn St)路段，北向行車道由四線縮減為三線。歇爾美角街至大西洋大道路段，自行車道改移至西側路緣，以路邊停車位作為緩衝屏障，各路口並移除兩個停車位改善視野。大西洋大道以南至博根街，鋪設全線雙向受保護自行車道，將移除24個停車位。

此次工程的一大推力，來自該區長年的公務牌照濫用停車問題。博倫姆廣場及亞當斯街輔助道路雖設有自行車道，實際上卻淪為違規停車場。

市議員雷斯勒(Lincoln Restler)指出，亞當斯街國王郡法院前路段每天停有數十輛違規車輛，其辦公室去年調查顯示，布碌崙下城每日平均有500輛違規停車，該路段正是最嚴重熱點。

雷斯勒補充說，「博倫姆廣場從州街(State Street)到大西洋大道，是布碌崙最令人膽戰心驚的騎行路段之一。現在亞當斯街和博倫姆廣場幾乎全數為汽車服務，其他用路人形同三等公民」。

2021年布碌崙大橋路面自行車道啟用後，每年使用次數逾百萬人次，騎行需求持續攀升。然而現有路線存在明顯斷點：騎行者南下離橋後，僅一個路段可行於中央分隔島，隨即被迫切入對向車流；北上騎行者則須橫越四線車道才能接上提拉里街(Tillary St)橋頭路線。

大西洋大道以南路段完工後，自行車道將銜接規畫中的博根街及迪恩街(Dean Street)自行車幹道，屆時騎行者可從皇冠高地(Crown Heights)一路暢行至曼哈頓，接通西岸綠道(West Side Greenway)。