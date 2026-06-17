我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA尼克奪冠 加州球迷狂歡被投訴 愛犬被警射殺

冬奧奪金獲獎勵終身免費冰淇淋 劉美賢大讚這個口味

布碌崙大橋新自行車道 今秋動工 整治公務牌照違規停車亂象

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市交通局(DOT)宣布將重新規畫布碌崙下城部分路段，增設受保護的自行車道。(...
紐約市交通局(DOT)宣布將重新規畫布碌崙下城部分路段，增設受保護的自行車道。(記者馬璿／攝影)

紐約市交通局(DOT)宣布將重新規畫布碌崙(布魯克林)下城亞當斯街(Adams Street)及博倫姆廣場(Boerum Place)部分路段，新建連接布碌崙大橋的受保護自行車道，預計今秋動工，同時整治該路段猖獗的公務牌照違規停車亂象。

受保護自行車道將從強森街(Johnson Street)延伸至博根街(Bergen Street)，與現有自行車道銜接，形成完整南北向路線。而工程將分兩階段推進：大西洋大道(Atlantic Avenue)以北路段今秋配合道路重鋪工程完工；以南路段則待當地兩處住宅建案竣工後，於2027年施工。

路線依街道條件分四段規畫：強森街至富爾頓街(Fulton St)路段，將在中央分隔島東側新建有護欄雙向自行車道，與既有共用路徑銜接。富爾頓街至歇爾美角街(Schermerhorn St)路段，北向行車道由四線縮減為三線。歇爾美角街至大西洋大道路段，自行車道改移至西側路緣，以路邊停車位作為緩衝屏障，各路口並移除兩個停車位改善視野。大西洋大道以南至博根街，鋪設全線雙向受保護自行車道，將移除24個停車位。

此次工程的一大推力，來自該區長年的公務牌照濫用停車問題。博倫姆廣場及亞當斯街輔助道路雖設有自行車道，實際上卻淪為違規停車場。

市議員雷斯勒(Lincoln Restler)指出，亞當斯街國王郡法院前路段每天停有數十輛違規車輛，其辦公室去年調查顯示，布碌崙下城每日平均有500輛違規停車，該路段正是最嚴重熱點。

雷斯勒補充說，「博倫姆廣場從州街(State Street)到大西洋大道，是布碌崙最令人膽戰心驚的騎行路段之一。現在亞當斯街和博倫姆廣場幾乎全數為汽車服務，其他用路人形同三等公民」。

2021年布碌崙大橋路面自行車道啟用後，每年使用次數逾百萬人次，騎行需求持續攀升。然而現有路線存在明顯斷點：騎行者南下離橋後，僅一個路段可行於中央分隔島，隨即被迫切入對向車流；北上騎行者則須橫越四線車道才能接上提拉里街(Tillary St)橋頭路線。

大西洋大道以南路段完工後，自行車道將銜接規畫中的博根街及迪恩街(Dean Street)自行車幹道，屆時騎行者可從皇冠高地(Crown Heights)一路暢行至曼哈頓，接通西岸綠道(West Side Greenway)。

精華 FAQ

  • 紐約市交通局將重整布碌崙下城亞當斯街與博倫姆廣場部分路段，預計今秋先動工北段；大西洋大道以南則待兩處住宅建案完工後，約於2027年施工。

  • 路線自強森街延伸至博根街，分四段設計：部分路段增設雙向受保護車道，部分縮減車道，另有路段移至西側路緣並以路邊停車位作緩衝，南段將全面保護化。

  • 當地長期存在公務牌照違規停車，讓既有自行車道形同停車場；新工程將移除部分停車位、改善視線與連通性，讓騎士可更安全銜接布碌崙大橋與南北向路線。

布碌崙 布魯克林

上一則

你需要看心臟科醫生嗎？紐約長老會皇后醫院免費線上健康講座影片

下一則

布碌崙高中教師持有兒童色情影像 最高面臨20年監禁
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

皇后區濱水綠道擬串聯長島市至貝賽 你同意嗎？

皇后區濱水綠道擬串聯長島市至貝賽 你同意嗎？
擴寬分隔帶、增行人空間 市府將改造公園大道

擴寬分隔帶、增行人空間 市府將改造公園大道
曼哈頓增「綠波」號誌路段 單車一路綠燈

曼哈頓增「綠波」號誌路段 單車一路綠燈
奪命車門殺 致力「單車安全」芝官員騎車慘死

奪命車門殺 致力「單車安全」芝官員騎車慘死

熱門新聞

美國總統川普（右）和孫女凱伊（左）。（路透）

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

2026-06-09 15:40
持有綠卡的哥倫比亞大學外籍學生馬達維，近日被移民法官下令遣返約旦。圖為其此前在佛蒙特州聯邦法院外，對支持者發表談話。(美聯社)

哥大挺巴綠卡學生 遭移民法官下令遣返

2026-06-11 15:54
紐約州官員表示，州府希望所有符合資格的屋主都能善用STAR計畫。示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

2026-06-16 20:13
尼克隊觀賽派對的群眾與警方爆發激烈衝突，導致多名警員受傷，21人當場被逮捕。(美聯社)

紐約尼克惜敗引發暴動 球迷圍攻對手 警民衝突21人遭逮捕

2026-06-09 11:20
在紐約尼克球迷街頭慶祝之際，一輛接送足球迷往返新澤西世界盃球場的接駁巴士遭焚毀。(路透)

尼克奪冠後紐約球迷狂歡變調 巴士遭縱火、少年中彈

2026-06-14 11:15
皇后區法拉盛邦恩公園(Bowne Park)14日晚發生女子陳屍池塘事件。（記者何振忠╱攝影）

疑失智落水 法拉盛公園池塘浮屍證實為73歲華婦

2026-06-15 17:52

超人氣

更多 >
隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查

隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查
「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢
身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？

身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？
紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到
面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制

面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制