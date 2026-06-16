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73歲華女陳屍法拉盛邦恩公園池塘 疑不慎落水後溺斃

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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皇后區法拉盛邦恩公園(Bowne Park)14日晚發生女子陳屍池塘事件。（記者...
皇后區法拉盛邦恩公園(Bowne Park)14日晚發生女子陳屍池塘事件。（記者何振忠／攝影）

皇后區法拉盛邦恩公園(Bowne Park)14日晚發生女子陳屍池塘事件。警方證實，死者為73歲的華裔女性。警方表示，這位女性當天凌晨離家後失蹤，家人早上已報警求助，初步調查顯示，她疑似不慎落水後溺斃，案件目前暫未發現犯罪跡象。

根據市警109分局此前發布的失蹤人口通報，該名林姓女性於14日凌晨約3時20分從其法拉盛住處走失，這也是她最後一次被人看見。警方描述，她膚色較淺，身高約五呎四吋，身形瘦削，留有黑白相間短髮，失蹤前身穿粉色睡衣上衣、綠色褲子及粉色拖鞋。

警方表示，當晚6時過後不久，一名路人在邦恩公園池塘內發現一名女子漂浮水中，隨即撥打911報警，稱有人在水中失去意識。警員及急救人員趕抵後，在池塘噴泉附近發現女子遺體，隨後由急救人員將遺體打撈上岸，並放置於草地上，現場有不少公園遊客目睹過程，氣氛一度驚恐。

目擊者所拍的現場視頻可見，女子遺體大多被白色防水布覆蓋。目擊者描述，事發突然，不少民眾原本只是在公園散步或遛狗，卻意外撞見警方及急救人員處理遺體。

另據「紐約郵報」報導，一名當地居民表示，她平時幾乎每天都會到邦恩公園遛狗，事發時大約與警方同時抵達公園。她形容這一事件令人「不安」，因為邦恩公園一向是社區居民遠離城市喧囂、相對安靜和平的休憩場所。她說：「我一直覺得這個公園是安全的地方，所以我不認為這是什麼暴力事件。」

警方表示，案件仍在調查中，法醫將確認死因。初步調查顯示，該名女性疑因失智症離家後自行落水，最終溺斃。

邦恩公園位於皇后區法拉盛東北部，是周邊居民日常散步、休憩及親子活動常去的社區公園。根據邦恩公園網站，該公園15日晚間原定舉辦社區清潔活動及靜音迪斯可派對。

皇后區法拉盛邦恩公園(Bowne Park)14日晚發生女子陳屍池塘事件。（記者...
皇后區法拉盛邦恩公園(Bowne Park)14日晚發生女子陳屍池塘事件。（記者何振忠／攝影）

精華 FAQ

  • 警方證實死者為73歲華裔女性林姓居民，她在14日凌晨約3時20分離開法拉盛住處後失蹤，家屬於早上報警協尋。

  • 當晚6時過後不久，路人在邦恩公園池塘發現女子漂浮水中並報警。警員到場後在噴泉附近找到遺體，並由急救人員打撈上岸。

  • 警方初步認為她可能因失智症離家後不慎落水而溺斃，暫未發現犯罪跡象。不過案件仍在調查中，法醫將進一步確認正式死因。

法拉盛 皇后區 華裔

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