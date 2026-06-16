國會選區重畫明年公投 兩黨備戰

紐約州議會4日深夜通過一項憲法修正案，啟動重畫國會選區的程序，兩黨均宣布將在2027年公投前展開大規模宣傳攻勢，使原本平靜的非選舉年蒙上激烈政治角力的陰影。圖為紐約市及長島當前的選區地圖。(截自NYS ITS Geospatial Services)

在紐約州 議會日前通過一項憲法修正案，啟動重畫國會選區的程序後，民主、共和兩黨均宣布將在2027年公投 前展開大規模宣傳攻勢，使原本平靜的非選舉年蒙上激烈政治角力的陰影。

州眾、參議會均由民主黨 ，表決通過的修憲案將廢除現行的「反傑利蠑螈(Gerrymandering)」條款，並允許紐約州在下一次人口普查公布前提前重畫選區界線。依照修憲程序，該案須經下屆議會再次通過，並交付選民公投批准，方能生效。「傑利蠑螈」指的是政客為了讓本黨占優勢，故意把選區邊界畫成奇形怪狀，把己方選民集中或對方選民分散。名字來自1812年麻州州長Elbridge Gerry畫的一個形似蠑螈的選區。

來自布朗士的州議會議長希士提(Carl Heastie)是此案的主要發起人。希士提表示，共和黨控制的德州去年在川普總統(Donald Trump)的支持下重畫選區版圖，分析人士估計此舉可讓共和黨多奪五個席位。加州與維吉尼亞州的選民也在公投中批准了對民主黨有利的新選區方案。他說，要求紐約在其他各州均已放棄「公平競爭」原則的情況下獨守舊制，並不公平。

國會眾院民主黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)委派來自羅徹斯特的聯邦眾議員莫雷爾(Joe Morelle)協助與州議員共同草擬修憲案。莫雷爾表示，共和黨的重畫選區行動是一項蓄謀已久的計畫，民主黨不應袖手旁觀。共和黨人則對此強烈反對，全體議員一致投票反對修憲案。布碌崙(布魯克林)共和黨州參議員陳學理(Steve Chan)批評說「這是最純粹的傑利蠑螈，目的只是獲取政治利益，讓政客們左右誰能當選」。

州獨立重畫選區委員會曾於2022年陷入僵局，民主黨人隨即接手自行繪製選區，卻遭紐約州上訴法院以違反「反傑利蠑螈」條款為由推翻。法院委任的專家重畫選區，結果讓共和黨在2022年選舉中多奪三個國會席位，並藉此重奪眾院多數。此後民主黨人一直視修憲為彌補這一劣勢的必要之舉。目前，該修憲案的最終命運仍須靜待下屆議會表決及選民公投的結果，預計要到2027年才能見分曉。保守黨州主席卡薩(Gerard Kassar)表示，他的黨將籌集充足的資金對抗修憲案。