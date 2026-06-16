皇后區大西洋大道擬移除「紙上街道」7／1表決

紐約市都市規畫局(DCP)在公聽會中，說明皇后區大西洋大道(Atlantic Avenue)及周邊街道「去地圖化」提案範圍，涉及雷明頓街至158街一帶。(截自公聽會直播)

紐約市 都市規畫局(DCP)日前就皇后區 第12社區委員會 (CB12)範圍內大西洋大道(Atlantic Avenue)及周邊街道的地圖修改提案舉行公聽會。該案主要是要處理一項延宕70多年的歷史問題：市府地圖上曾規畫拓寬道路，但道路從未真正興建，相關街道線卻一直留在地圖上，甚至壓到民宅、停車場及私人土地，影響75戶業主使用自家土地。

都市規畫局表示，這一問題源於1951年的城市地圖規畫。當時市府原本打算在范維克快速道路(Van Wyck Expressway)與自由大道(Liberty Avenue)之間興建一條車流量較大的連接道路，因此在地圖上把大西洋大道南側的道路邊界往南移約40呎，並規畫從150街延伸到158街的一段道路。

但這項道路工程後來從未落實，即路未建成，但市府地圖上的道路線仍然存在。多年下來，部分私有土地在地圖上仍被標示為道路範圍，形成所謂「紙上街道 」(Paper Streets)。都市規畫局城市地圖團隊負責人阿布雷烏(Abraham Abreu)表示，這種情況會讓業主在法律上受限制，即使土地實際上是自己的，若想改建、增建或進行改善工程，也可能因為地圖上的道路規畫而遇障礙。

此次修改提案主要包括四項修改：一是把雷明頓街(Remington St)至150街之間的大西洋大道道路線改回目前實際使用的寬度；二是調整大西洋大道至97大道之間150街西側的道路邊界，讓地圖與現況一致；三是取消150街至158街之間從未興建的大西洋大道路段；四是移除大西洋大道與97大道之間未開發的桑德斯廣場(Sanders Place)，其中部分市有土地未來將轉給鄰近業主。

公聽會上，社區委員關心修改方案是否會影響地稅、地契或土地邊界。都市規畫局表示，提案不會改變現有稅塊(Tax Lots)邊界，也不會讓業主多繳地稅；它要做的只是把土地上「被畫成道路」的限制拿掉。

紐約市城市規畫委員會(CPC)預計於7月1日投票表決。若程序順利，市議會預計將於2026年秋季初作出最終決定。