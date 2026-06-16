紐約生存手冊／州議會擬推「寵物稅收抵免」最高900元

在紐約市養寵物開銷驚人，從日常照護到突發的醫療急診，往往讓飼主的荷包大失血。圖為狗狗萬聖節。(記者馬璿／攝影)

在紐約市 養寵物 開銷驚人，從日常照護到突發的醫療急診，往往讓飼主的荷包大失血。為了減輕毛小孩家長的經濟負擔，紐約州 眾議會提出一項新法案，擬針對寵物相關支出提供稅收抵免(Tax Credits)，最快將從2026財政年度起生效。

根據「A5340」的州眾議會草案，每位納稅人最多可為以「陪伴」為目的而飼養的任何犬隻或貓咪等「家養寵物」(Domestic Pet)申請抵免，申報內容包含維持寵物健康與快樂的日常及醫療等支出。

若該提案獲得通過，飼主在2026年起的年度報稅中，可分別申報每隻寵物最高可獲得150元日常開銷抵免，項目涵蓋飼料、牽繩、美容用品及其他被視為照護必需品的支出；每隻寵物最高可獲得300元的醫療開支抵免，包括年度體檢、藥品、急診費用及獸醫認為必要的各項檢查。總額則是限制一位飼主若是同時飼養兩隻寵物，飼主在每個財政年度最高可申報總計900元的稅收抵免。

此項抵免的申報要求申請抵免的民眾須提供如領養文件或登記證明等寵物所有權證明，並妥善保存相關支出的收據或憑證，以利稅務部門核實申報金額的真實性。

市府過去曾在報告中指出，紐約客平均飼養一隻寵物第一年會花費約落在2000元至5000元不等，其中領養與購買的開銷亦各有差異。若此案通過，將會是許多紐約飼主的一大福音。