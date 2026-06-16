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全州每年30萬長者受虐 福壽老人中心座談關懷

記者鄭怡嫣／紐約報導
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註冊護士及護理學碩士Celia Ng表示，長者虐待形式並不僅限身體暴力，也包括心...
註冊護士及護理學碩士Celia Ng表示，長者虐待形式並不僅限身體暴力，也包括心理虐待、性虐待、經濟剝削及照護忽視等。(記者鄭怡嫣／攝影)

15日是「世界關注虐待老人日」，華策會福壽老人中心當日在皇后區法拉盛舉辦長者保護座談會，邀請社工、律師、銀行從業者、護士、心理學家、市保護長者相關部門、社會服務機構代表、受害老人個案代表等，從法律、金融安全、心理健康、照護與社區支援等角度，提醒民眾關注長者受虐問題。

福壽老人中心主任鄭石表示，許多受害長者，尤其是亞裔長者，可能因語言障礙、文化觀念、家庭壓力或羞於求助而未被發現或通報，希望透過專業人士說明與社區教育，提高華人及亞裔社區對長者保護的意識。

15日是「世界關注虐待老人日」，華策會福壽老人中心當日在法拉盛舉辦長者保護座談會...
15日是「世界關注虐待老人日」，華策會福壽老人中心當日在法拉盛舉辦長者保護座談會。(記者鄭怡嫣／攝影)

韓裔社區服務中心主任John Shin表示，長者受虐問題在紐約並不罕見，但往往被低估。根據一項針對紐約市8600多名長者的調查，約15%受訪者表示曾經歷某種形式的長者虐待，紐約州長者虐待盛行率研究亦顯示，每24起長者虐待案中，僅有一起被通報，估計全州每年約有30萬名長者成為受害者。

他指出，真正的問題在於許多長者選擇沉默，使虐待變得「看不見」。社區雖不能強迫受害者通報，但可以持續教育工作人員與民眾，任何形式的長者虐待都不應被接受，並提高對虐待徵兆的辨識，減少污名，創造更安全的對話空間，讓長者知道協助確實存在、也容易取得。

15日是「世界關注虐待老人日」，華策會福壽老人中心當日在法拉盛舉辦長者保護座談會...
15日是「世界關注虐待老人日」，華策會福壽老人中心當日在法拉盛舉辦長者保護座談會。(記者鄭怡嫣／攝影)

註冊護士及護理學碩士伍Celia(Celia Ng)表示，長者虐待形式並不僅限身體暴力，也包括心理虐待、性虐待、經濟剝削及照護忽視等。長者受虐發生率估計達10%或以上，其中加害者近47%為家人，近13%為醫護或照護人員。

她提醒說，社區與照護者應留意多項警訊，包括長者身上反覆出現可疑傷痕或骨折，情緒上出現抑鬱、退縮、恐懼等異常表現，財務上出現失物、缺錢或帳戶異常，以及日常生活品質下降，例如衣著不整、營養不良、個人或居住環境衛生惡化等。一旦懷疑個案，應先辨識與紀錄情況，進行客觀分析，優先確保長者安全，必要時向醫院、成人保護機構或警方通報，同時保護當事人隱私並持續追蹤。

精華 FAQ

  • 座談旨在喚起社區對長者受虐的警覺，提醒民眾辨識各類虐待徵兆，並了解法律、醫療、金融與社會資源，鼓勵及早求助與通報。

  • 因部分亞裔長者可能受語言障礙、文化觀念、家庭壓力與羞於求助影響，導致受虐情況不易被發現或通報，因此需要更多社區教育與支持。

  • 應先觀察並客觀紀錄異常狀況，優先確保長者安全，再視情況聯繫醫院、成人保護機構或警方，同時注意保護隱私並持續追蹤後續情形。

皇后區 亞裔 法拉盛 華策會 虐待老人

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