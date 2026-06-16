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台灣藝術家MoMI對談 分享VR作品創作歷程

記者戴慈慧／紐約報導
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台灣藝術家張碩尹(左一)、葉信萱(左二)與MoMI及台灣文化內容策進院(TAIC...
台灣藝術家張碩尹(左一)、葉信萱(左二)與MoMI及台灣文化內容策進院(TAICCA)代表於講座活動合影。(記者戴慈慧／攝影)

紐約動態影像博物館(Museum of the Moving Image，MoMI)近日舉辦台灣藝術家沉浸式作品講座，邀請兩位來自台灣的新媒體藝術家張碩尹與葉信萱分享作品創作歷程及沉浸式藝術發展經驗。

活動由MoMI與台灣文化內容策進院(TAICCA)合作舉辦。目前兩位藝術家的作品正在博物館展出至9月。其中，張碩尹的互動影像裝置作品「Proof As If Proof Were Needed」透過電腦視覺技術追蹤觀眾在展場中的移動位置，讓觀眾在模擬住宅平面圖的空間內，隨著不同觀看路徑逐步拼湊一對伴侶的故事。

張碩尹在講座中表示，作品靈感部分來自疫情期間的封城經驗，以及日本福島核災後居民被迫離開家園的處境，希望藉由「家」與「離開」的主題，探討記憶、歸屬感及人與空間的關係。他指出，作品的互動機制不只是觀眾與作品之間的互動，也讓參觀者彼此影響觀看體驗。

觀眾體驗葉信萱創作的VR作品「Sense of Nowhere」，透過手勢追蹤技...
觀眾體驗葉信萱創作的VR作品「Sense of Nowhere」，透過手勢追蹤技術探索沉浸式虛擬空間。(記者戴慈慧／攝影)

另一件展出作品「Sense of Nowhere」則由葉信萱創作，透過虛擬實境VR及手勢追蹤技術，引導觀眾進入一個介於現實與想像之間的沉浸式世界。作品結合動畫、聲音設計及互動元素，探索個人感知與集體經驗之間的連結。

葉信萱表示，創作過程中希望尋找一種能跨越文化與語言隔閡的表達方式，因此選擇以手勢及感官體驗作為敘事媒介，讓不同背景的觀眾都能透過作品產生共鳴。

兩位藝術家均提到，台灣文化內容策進院近年積極支持沉浸式藝術及科技藝術發展，協助台灣作品參與國際展覽與藝術節，促進跨國合作與交流。葉信萱表示，自己的VR作品曾於威尼斯影展沉浸式單元展出，此次能在紐約長期展出三個月，對創作者而言十分難得。

主辦方表示，希望透過展覽及藝術家對談，讓紐約觀眾有機會接觸來自台灣的新媒體藝術創作，進一步促進跨文化交流與對話。

張碩尹作品「Proof As If Proof Were Needed」以互動影...
張碩尹作品「Proof As If Proof Were Needed」以互動影像裝置呈現居家空間與記憶主題。(記者戴慈慧／攝影)

精華 FAQ

  • 活動由MoMI與TAICCA合作舉辦，邀請張碩尹與葉信萱分享作品創作歷程，並讓紐約觀眾透過展覽與講座認識台灣新媒體藝術。

  • 他的互動影像裝置利用電腦視覺追蹤觀眾移動，讓參觀者在模擬住宅空間中依路徑拼湊伴侶故事，也彼此影響觀看體驗。

  • 她以VR與手勢追蹤建構沉浸式世界，結合動畫、聲音與互動元素，目的是尋找能跨越文化語言隔閡的表達方式，讓不同觀眾產生共鳴。

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