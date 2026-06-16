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布碌崙驕傲月遊行 逾3000人參與 區長等官員共襄盛舉

記者馬璿／紐約報導
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13日的布碌崙驕傲月遊行吸引大批民眾參與，並熱情與表演者互動。(記者馬璿／攝影)
13日的布碌崙驕傲月遊行吸引大批民眾參與，並熱情與表演者互動。(記者馬璿／攝影)

布碌崙(布魯克林)驕傲月(Brooklyn Pride)年度系列活動陸續舉辦，並在13日迎來高潮，除當日上午第30屆布碌崙驕傲多元文化嘉年華(Annual Brooklyn Pride Multicultural Festival)盛大展開外，亦舉行美東唯一一個夜間驕傲遊行，吸引大批民眾熱烈參與。

布碌崙地區檢察官蔣沙樂參與布碌崙驕傲月遊行。(記者馬璿／攝影)
布碌崙地區檢察官蔣沙樂參與布碌崙驕傲月遊行。(記者馬璿／攝影)

市議員莊文怡參與布碌崙驕傲月遊行。(記者馬璿／攝影)
市議員莊文怡參與布碌崙驕傲月遊行。(記者馬璿／攝影)

多元文化嘉年華集結多個當地的攤商、藝術家與社區組織，一同將布碌崙化身為街區派對。而作為整個驕傲日壓軸活動，布碌崙驕傲黃昏遊行(Brooklyn Pride Twilight Parade)於晚間7時30分沿5大道從林肯廣場(Lincoln Place)至第8街舉行。據當地警方估計，晚間的遊行有至少3000人以上參與。

在遊行尚未開始前，便已有眾多身穿彩虹、手拿彩虹旗幟的民眾現身為遊行助陣。當日花車陣容中，布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)、主計長李文(Mark Levine)、布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)皆帶隊參與，而與市議會一同共襄盛舉的民意代表還包含市議員莊文怡、市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)、第49州眾議院選區領袖謝曉瓊等人。

布碌崙區長雷諾索亦參與布碌崙驕傲遊行。(記者馬璿／攝影)
布碌崙區長雷諾索亦參與布碌崙驕傲遊行。(記者馬璿／攝影)

13日的布碌崙驕傲月遊行吸引大批民眾參與，甫開始民眾便興奮歡迎。(記者馬璿／攝影...
13日的布碌崙驕傲月遊行吸引大批民眾參與，甫開始民眾便興奮歡迎。(記者馬璿／攝影)

而原是為了來參加世界盃足球賽(FIFA)的中國旅客Joe表示，雖然自己的本意不是來參加遊行，但順道經過還是想感受布碌崙的歡快氣氛。他也表示，這雖然是他第一年參加布碌崙驕傲月遊行，但在中國並沒有如此規模的驕傲月遊行，對他而言是個相當有趣的體驗。

主辦方表示，這是東北部地區唯一的夜間驕傲遊行，更邀請包含民意代表、社區組織與協會紛紛參與隊伍，以實際行動聲援LGBTQIA+社群。

布碌崙驕傲遊行於13日晚間7時30分展開，大批民眾夾道歡迎。(記者馬璿／攝影)
布碌崙驕傲遊行於13日晚間7時30分展開，大批民眾夾道歡迎。(記者馬璿／攝影)

13日晚間，布碌崙驕傲遊行於5大道交Lincoln Place開跑。(記者馬璿／...
13日晚間，布碌崙驕傲遊行於5大道交Lincoln Place開跑。(記者馬璿／攝影)

今年驕傲周活動橫跨兩周，接下來亦涵蓋拖曳皇后賓果之夜(Drag Bingo)、彩虹電影之夜、布碌崙旋風棒球隊驕傲夜、5公里彩虹路跑、跨信仰禮拜及青少年驕傲日等多項活動。

第49州眾議院選區領袖謝曉瓊參與布碌崙驕傲月遊行。(記者馬璿／攝影)
第49州眾議院選區領袖謝曉瓊參與布碌崙驕傲月遊行。(記者馬璿／攝影)

精華 FAQ

  • 高潮活動是晚間7時30分舉行的布碌崙驕傲黃昏遊行，沿5大道從林肯廣場至第8街前進，吸引大批民眾與彩虹旗幟助陣。

  • 布碌崙區長雷諾索、主計長李文、地檢官蔣沙樂皆帶隊出席，市議員莊文怡、阿維萊斯與州眾議院領袖謝曉瓊也一同參與。

  • 今年驕傲周橫跨兩周，後續還有拖曳皇后賓果之夜、彩虹電影之夜、棒球隊驕傲夜、5公里彩虹路跑、跨信仰禮拜與青少年驕傲日。

布碌崙 布魯克林 眾議院

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