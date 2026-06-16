莊志輝佛光山講座：藝術是一條修行之路

有「台灣新竹達利」之稱的藝術家莊志輝，近日聯合其夫人兼策展人楊素敏，在佛光山紐約道場舉辦「藝術是一條修行之路」講座。(記者鄭怡嫣／攝影)

有「台灣新竹達利」之稱的藝術家莊志輝，近日聯合其夫人兼策展人楊素敏，在佛光山紐約道場舉辦「藝術是一條修行之路」講座，分享他的藝術生涯及與佛法的結緣。此為「傳燈六十百年仰望系列講座」，由紐約道場和國際佛光會紐約協會主辦，長島 分會承辦。

莊志輝為台灣藝術家，1965年出生於澎湖鎖港，長年定居新竹，近期旅居紐約。他16歲起投入藝術創作，作品橫跨平面繪畫與立體雕塑，早期常以海洋、魚、船、女孩等意象，呈現故鄉澎湖與風城新竹交織而成的生命記憶；其創作風格融合立體主義、超現實主義與鮮明色彩語彙，被外界稱為「台灣新竹達利」。近年來，莊志輝也將佛教、禪修與自我追尋等主題融入創作，透過菩提、佛像、水滴、階梯等符號，探討人從外在世界走向內心、認識自我並完成蛻變的歷程。2022年，他以「閱讀記憶」為題重返故鄉澎湖展出百餘件作品，回顧近半世紀藝術創作成果。

活動上，莊志輝與楊素敏分享，藝術與修行並非彼此分離，禪修也不只是靜坐，而是在創作、工作與生活行動中，仍能保持內心安定與覺察。楊素敏表示，莊志輝在長年創作過程中，曾將身體病痛與人生考驗轉化為藝術能量，也在佛法中找到安定力量，即使經歷疫情期間展覽停擺，兩人仍持續創作並主動尋找新的展出機會。

另一方面，他們也分享，莊志輝最近的部分作品亦源自他冥想時浮現的圖像，探討人從出生後被欲望牽引，到透過修行、反省與放下執著，逐步進入更開闊精神世界的歷程，這些經歷也都讓他們深刻感受到，作品本身可以感動人，也能成為與他人結緣的媒介，藝術也正是這样一條不斷認識自己、轉化生命並與眾人結緣的修行之路。

佛光山紐約道場覺讓法師表示，該系列講座一方面希望為社區民眾提供多元而實用的資訊，另一方面也作為培訓平台，協助紐約佛光山各分會累積經驗，提升規畫與舉辦活動的能力。更多活動訊息，請關注佛光山官方網站http://www.blccny.org/fgsny或洽詢專線(718)939-8318。