我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／中國隊雖沒踢進會內賽 中國贊助、製造、技術卻無所不在

世界盃／「拉眼角」歧視南韓球迷 墨西哥觀眾被起底、道歉請辭

針灸可及性法案 華社辦立法進展說明

記者鄭怡嫣╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
全美針灸執業會(AOAIPA)14日在法拉盛舉辦「立法進展說明感恩會」，感謝長期...
全美針灸執業會(AOAIPA)14日在法拉盛舉辦「立法進展說明感恩會」，感謝長期支持法案的民選代表、社區領袖及醫療界人士。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約州「針灸醫療服務可及性法案」(A622/S5955B)近日已分別在州眾議會及州參議會通過，下一步將送交州長辦公室審核簽署。全美針灸執業會(AOAIPA)14日在法拉盛舉辦「立法進展說明感恩會」，感謝長期支持法案的民選代表、社區領袖及醫療界人士，並呼籲各界持續發聲，推動該案正式成為紐約州法，使更多民眾能獲得安全、有效且可負擔的針灸醫療服務。

州眾議會提案人金兌錫(Ron Kim)表示，針灸要真正成為主流醫療選項，不只是服務亞裔社區，而應讓全州各族裔民眾都能受益。他指出，法案雖已通過兩會，但仍需州長簽署，因此業界和社區仍須保持組織力，寫信、拜會並敦促州長支持。

金兌錫也以自身家庭經驗表示，父母生前曾透過針灸減輕病痛，許多民眾每天承受慢性疼痛，真正需要的是能處理根源問題、而非長期依賴止痛藥的替代療法。他說，針灸與整體療癒正在改變醫療文化，讓醫療重新看見病人作為「人」的需求，而不只是醫療體系中的金錢數字。

全美針灸執業會董事長兼總裁李天驥表示，法案取得重大進展，是紐約州針灸事業發展的重要里程碑，也是針灸界多年努力的成果。他說，針灸在美國發展數十年，不只是一種治療方法，更是幫助患者減輕疼痛、改善生活品質、降低醫療成本的重要選擇。

李天驥指出，執業會三年前成立時，即以團結行業力量、推動針灸融入主流醫療體系為目標。法案完成兩會程序不是終點，而是新的起點。未來該會將繼續推動針灸行業規範發展、促進專業教育與人才培養、爭取更多保險覆蓋針灸服務，並推動針灸與現代醫療體系更深度結合。

州眾議會共同提案人及州眾議員魏普林(David Weprin)、州參議員劉醇逸辦公室主任盧美華、市議員莊文怡、第47選區領袖賀立寧、表維醫院公共事務官馬肖恩(Shawn Ma)，以及紐約中醫學院院長陳業孟、美國針灸醫學會會長周小平、全美針灸執業會副總裁李旭輝、秘書長焦力彪等與會。會上並向長期支持法案推動工作的民選官員，頒發傑出領導獎牌。

精華 FAQ

  • 該法案A622/S5955B已先後在州眾議會與州參議會通過，完成立法程序的關鍵階段，接下來將送交州長辦公室審核，只待州長簽署即可正式成為州法。

  • 該會在法拉盛舉辦立法進展說明感恩會，主要是感謝長期支持法案的民選代表、社區領袖及醫療界人士，同時呼籲各界持續發聲，推動法案盡快簽署生效。

  • 業界希望進一步推動針灸進入主流醫療體系，增加保險覆蓋、強化專業教育與人才培養，並促進針灸與現代醫療更深度結合，讓更多患者受惠。

法拉盛 亞裔

上一則

近期活動

下一則

福安康寧同樂日 16日辦健康講座
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

州參議會通過針灸保險給付法案 尚待州長簽署

州參議會通過針灸保險給付法案 尚待州長簽署
紐約州長選戰候選人立場對立 夏令營疫苗強制法案待簽

紐約州長選戰候選人立場對立 夏令營疫苗強制法案待簽
長青樹痛症中心提供久坐背痛預防與治療中西醫療法合璧全方位緩解疼痛

長青樹痛症中心提供久坐背痛預防與治療中西醫療法合璧全方位緩解疼痛
州議員參選人論壇 聚焦移民保護、可負擔住房

州議員參選人論壇 聚焦移民保護、可負擔住房

熱門新聞

美國總統川普（右）和孫女凱伊（左）。（路透）

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

2026-06-09 15:40
持有綠卡的哥倫比亞大學外籍學生馬達維，近日被移民法官下令遣返約旦。圖為其此前在佛蒙特州聯邦法院外，對支持者發表談話。(美聯社)

哥大挺巴綠卡學生 遭移民法官下令遣返

2026-06-11 15:54
皇后區新鮮草原192街一棵大型樹木在6日晚間強雷暴侵襲期間攔腰折斷，巨大的樹幹與樹冠倒塌覆蓋車道及路邊停車區，顯示此次風暴威力驚人。（記者唐典偉/攝影）

「慶幸自己還活著」紐約居民形容：狂風像爆炸

2026-06-07 12:43
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。（歐新社）

別人7000元…曼達尼只花1000元就能「站著看」NBA總決賽

2026-06-08 16:40
尼克隊觀賽派對的群眾與警方爆發激烈衝突，導致多名警員受傷，21人當場被逮捕。(美聯社)

紐約尼克惜敗引發暴動 球迷圍攻對手 警民衝突21人遭逮捕

2026-06-09 11:20
在紐約尼克球迷街頭慶祝之際，一輛接送足球迷往返新澤西世界盃球場的接駁巴士遭焚毀。(路透)

尼克奪冠後紐約球迷狂歡變調 巴士遭縱火、少年中彈

2026-06-14 11:15

超人氣

更多 >
吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植

吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植
馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？

馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？
給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說

給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說
黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我

黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我
外公就是大將軍張學良 黃大煒家世背景超狂

外公就是大將軍張學良 黃大煒家世背景超狂