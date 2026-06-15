針灸可及性法案 華社辦立法進展說明

全美針灸執業會(AOAIPA)14日在法拉盛舉辦「立法進展說明感恩會」，感謝長期支持法案的民選代表、社區領袖及醫療界人士。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約州「針灸醫療服務可及性法案」(A622/S5955B)近日已分別在州眾議會及州參議會通過，下一步將送交州長辦公室審核簽署。全美針灸執業會(AOAIPA)14日在法拉盛 舉辦「立法進展說明感恩會」，感謝長期支持法案的民選代表、社區領袖及醫療界人士，並呼籲各界持續發聲，推動該案正式成為紐約州法，使更多民眾能獲得安全、有效且可負擔的針灸醫療服務。

州眾議會提案人金兌錫(Ron Kim)表示，針灸要真正成為主流醫療選項，不只是服務亞裔 社區，而應讓全州各族裔民眾都能受益。他指出，法案雖已通過兩會，但仍需州長簽署，因此業界和社區仍須保持組織力，寫信、拜會並敦促州長支持。

金兌錫也以自身家庭經驗表示，父母生前曾透過針灸減輕病痛，許多民眾每天承受慢性疼痛，真正需要的是能處理根源問題、而非長期依賴止痛藥的替代療法。他說，針灸與整體療癒正在改變醫療文化，讓醫療重新看見病人作為「人」的需求，而不只是醫療體系中的金錢數字。

全美針灸執業會董事長兼總裁李天驥表示，法案取得重大進展，是紐約州針灸事業發展的重要里程碑，也是針灸界多年努力的成果。他說，針灸在美國發展數十年，不只是一種治療方法，更是幫助患者減輕疼痛、改善生活品質、降低醫療成本的重要選擇。

李天驥指出，執業會三年前成立時，即以團結行業力量、推動針灸融入主流醫療體系為目標。法案完成兩會程序不是終點，而是新的起點。未來該會將繼續推動針灸行業規範發展、促進專業教育與人才培養、爭取更多保險覆蓋針灸服務，並推動針灸與現代醫療體系更深度結合。

州眾議會共同提案人及州眾議員魏普林(David Weprin)、州參議員劉醇逸辦公室主任盧美華、市議員莊文怡、第47選區領袖賀立寧、表維醫院公共事務官馬肖恩(Shawn Ma)，以及紐約中醫學院院長陳業孟、美國針灸醫學會會長周小平、全美針灸執業會副總裁李旭輝、秘書長焦力彪等與會。會上並向長期支持法案推動工作的民選官員，頒發傑出領導獎牌。