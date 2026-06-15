福安康寧同樂日 16日辦健康講座

由紐約長老會下城醫院(NYP Lower Manhattan Hospital)舉辦的「福安康寧同樂日」活動，將於16日在曼哈頓華埠的紐約中華公所舉辦。(記者劉梓祁╱攝影)

由紐約長老會下城醫院(NYP Lower Manhattan Hospital)舉辦的「福安康寧同樂日」活動，將於16日(周二)在曼哈頓華埠 的紐約中華公所舉辦，活動當日將有健康講座，以及多個機構設置攤位，為民眾提供健康、醫療福利保險和社會福利資訊。

長老會下城醫院醫務關係總監黎翠文表示，今年活動邁入第15屆，同時「福安康寧」華人社區保健計畫也邁入第32個年頭，從最初在華埠的衣廠內進行健康檢查，到如今為數萬人提供醫療服務，該活動旨在為社區民眾提高健康知識，鼓勵民眾踴躍參加。

黎翠文還說，本次活動目的是為社區提供有關預防、治療和疾病管理、社會服務福利、等方面的健康相關信息；地點為華埠勿街(Mott St.)62號的中華公所大禮堂，時間為上午10時至下午1時。

活動當天，隸屬長老會醫院系統的格瑞斯廣場醫院(Gracie Square Hospital)亞裔 精神醫學計畫將舉講座，以識別精神疾病並應對相關需求。

發布會同時到場的還有中華公所主席伍銳賢和紐約養生太極氣功聯誼會創辦人曾順才等人。