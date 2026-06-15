華女史島創業 見證移民生根茁壯

施彗雁(右一)史島開兩家冰淇淋店，見證華裔社區成長。(施彗雁提供)

施彗雁(Ann Cregan)從中國移民 美國後，她一開始落腳布碌崙 (布魯克林)，因為那裡有親友和熟悉的文化環境，但她最後還是選擇定居史泰登島並在那裡創業，她最終在史島開了兩家冰淇淋店。施彗雁的經歷其實也反映出眾多史島華裔 移民的酸甜苦辣。

1990年，施彗雁和兄姐一同來到紐約，和許多華裔新移民一樣，原計畫在布碌崙安家立業，但隨著時光流逝，當一家人開始規畫未來時，他們發現自己更看重舒暢的居住空間、安靜的社區環境，以及適合養育子女的安身之處。在經過反復權衡之後，施彗雁還是選擇了史島。

在到史島定居前，施彗雁和家人曾在曼哈頓的服裝業工作多年。她與兄妹們一道經營家族生意，這既是他們的生計來源，也讓他們累積了寶貴的創業經驗。十多年來，施彗雁每天往返於史島和曼哈頓之間，一邊要立業，一邊又要照顧家庭，非常忙碌。

2008年，改變施彗雁職業生涯的機會出現了。她接手了史島兩家現成的「酷聖石」(Cold Stone Creamery)冰淇淋店，分別位於新斯普林維爾(New Springville)和新港區(New Dorp)。儘管經營連鎖店對他們來說是一個陌生的領域，但在家門口附近工作的前景深深吸引了全家人，施彗雁繼續與當初協助創業的兄姐緊密合作，他們至今仍積極參與業務運營。而且現在許多大家庭成員也都住在史島，「我們共事已久，如今依然攜手前行」。

她努力讓兒子接觸中文和中國習俗，經常帶兒子去一家華人教會，讓他能與其他移民家庭的年輕人一起學習。施彗雁試圖為兒子架起一座文化的橋梁，連結起故土的文化與傳統。

施彗雁定居史島已有30年，她至今仍堅信當年移居史島是一個正確的決定。施彗雁的美國經歷其實也反映了華裔定居史島、適應史島在史島生根發芽的經歷。