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無印良品進駐法拉盛 購物更便利

記者高雲兒╱紐約報導
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當天上午10時55分左右，隊伍已從大學點大道的正門口一路延伸至37大道轉彎處，再...
當天上午10時55分左右，隊伍已從大學點大道的正門口一路延伸至37大道轉彎處，再排到王子街附近。(記者高雲兒╱攝影)

日本生活品牌無印良品(MUJI)皇后區首家門店於近日在法拉盛天廣(Tangram)商場開幕，首日即吸引大批民眾排隊。對不少住在皇后區、長島及周邊地區的顧客來說，MUJI進駐法拉盛，最直接的感受是日常購物不用再特地跑到曼哈頓

當天上午10時55分左右，隊伍已從大學點大道的正門口一路延伸至37大道轉彎處，再排到王子街附近，目測超過百人。家住法拉盛的王先生表示，他上午8時30分左右到場時，前方已排有20多人，「沒想到這麼早就有人來，但大家主要就是想趕第一天看看，也順便拿開幕禮。」由於開幕首日有贈品，前500名顧客可領取的號碼券很快發完，不少民眾仍繼續排隊等待入店。

住在貝賽的張女士說，她平時會買MUJI的文具、收納盒和簡單服飾，過去若想逛店，多半要搭車進曼哈頓。「不是每次都會特地為了MUJI跑一趟，但如果剛好在城裡就會去。現在開在法拉盛，買東西方便很多。」

帶14歲女兒前來排隊的李女士表示，女兒一直喜歡MUJI的筆、本子和小收納用品，以前常吵著要去曼哈頓分店，「現在法拉盛就有，不用再跑那麼遠。」她說，開幕人潮雖多，但也能看出不少家庭和年輕人對這類生活品牌有需求。

據官方介紹，該新店面積約1萬2001平方呎，是MUJI首次進入皇后區市場，店內販售服飾、文具、廚房用品、收納整理、護膚品、旅行用品及家居用品等。

也有顧客認為，MUJI商品在美國定價不算便宜，部分文具和日用品在其他連鎖店也能找到替代品，但其設計簡潔、質感穩定，仍有固定客群。住在森林小丘的陳先生表示，他曾買過MUJI的不鏽鋼刨刀、餐具和文具，「有些小東西用了很多年，設計簡單，也比較耐看。」

店前的人潮。(記者高雲兒╱攝影)
店前的人潮。(記者高雲兒╱攝影)

由於開幕首日有贈品，前500名顧客可領取的號碼券很快發完。(記者高雲兒╱攝影)
由於開幕首日有贈品，前500名顧客可領取的號碼券很快發完。(記者高雲兒╱攝影)

選購服裝的男士。(記者高雲兒╱攝影)
選購服裝的男士。(記者高雲兒╱攝影)

選購文具的顧客。(記者高雲兒╱攝影)
選購文具的顧客。(記者高雲兒╱攝影)

日本生活品牌無印良品(MUJI)皇后區首家門店於12日在法拉盛天廣(Tangra...
日本生活品牌無印良品(MUJI)皇后區首家門店於12日在法拉盛天廣(Tangram)商場開幕。官員和社區人士剪綵。(記者高雲兒╱攝影)

精華 FAQ

  • 該店開在法拉盛天廣商場，屬於MUJI首次進入皇后區市場。開幕首日即吸引大量民眾排隊，隊伍一度從正門延伸到周邊街口，現場相當熱鬧。

  • 不少住在皇后區、長島與附近地區的顧客表示，以前想買MUJI商品常要特地跑曼哈頓，如今法拉盛就有門店，平日購買文具、收納與服飾都方便許多。

  • 部分顧客認為MUJI在美國售價不算便宜，其他店也能找到替代品，但其簡約設計與耐用質感仍受喜愛，因此像文具、餐具與小家用品都有固定客群。

法拉盛 曼哈頓 皇后區

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