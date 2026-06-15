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反對水費調漲 民代籲居民參與公聽會發聲

記者戴慈慧╱紐約報導
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皇后區市議員黃友興(Phil Wong)日前呼籲居民參與公聽會並向水務委員會表達...
皇后區市議員黃友興(Phil Wong)日前呼籲居民參與公聽會並向水務委員會表達意見，要求重新檢討漲價計畫。圖為黃友興去年9月在曼哈頓華埠出席活動。(本報檔案照)

紐約市水務委員會(New York City Water Board)擬自7月1日起調漲住宅及商業用戶水費與汙水處理費約6%，引發部分民選代表反對。皇后區市議員黃友興(Phil Wong)近日呼籲居民參與公聽會並向水務委員會表達意見，要求重新檢討加價方案。

黃友興表示，在物價持續上漲、住房及生活成本居高不下的情況下，市府再度調漲水費，將進一步增加家庭及小商家的經濟負擔。他指出，許多皇后區居民仍面臨排水系統老舊、暴雨積水及下水道容量不足等問題，在基礎設施改善尚未見明顯成效前，市府不應要求民眾支付更高費用。

他並批評市府多年來將部分水務系統收入用於與供水服務沒有直接關聯的支出項目，導致水費不斷攀升。他認為，市府應先檢討財務管理方式及資金運用效率，而非持續透過加價彌補支出。

根據水務委員會公布的初步方案，若漲價案獲得通過，紐約市住宅與商業用戶的水費及汙水處理費平均將上調約6%。這將是近年來水費連續上漲的最新一次調整。委員會表示，調漲主要是為了因應系統維護、營運成本及基礎建設投資需求。

黃友興呼籲居民透過參加公聽會、提交書面意見等方式向水務委員會表達立場，讓決策者了解社區對於漲價方案的疑慮。他表示，公共事業費率調整涉及所有市民權益，應在充分聽取民意後審慎決定。

根據市府程序，水務委員會將在完成公眾意見徵集及公聽程序後，就漲價方案進行表決並作出最終決定。

精華 FAQ

  • 水務委員會初步方案擬自7月1日起，調漲住宅與商業用戶的水費及汙水處理費，平均幅度約為6%，屬近期又一次費率上調。

  • 黃友興認為物價與生活成本已高，若再加水費會加重家庭與小商家負擔；同時皇后區仍有排水老舊、積水與容量不足等問題，應先改善基建。

  • 黃友興呼籲居民參加公聽會，並透過提交書面意見等方式向水務委員會反映看法，讓決策者充分了解社區對漲價方案的疑慮與反對聲音。

皇后區 紐約市

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