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紐約州初選開跑 民代競爭激烈

記者高雲兒╱紐約報導
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第14國會選區眾議員歐凱秀也面臨民主黨初選挑戰。(路透)
第14國會選區眾議員歐凱秀也面臨民主黨初選挑戰。(路透)

紐約州提前投票13日登場，今年選舉涵蓋州審計長、民事法院法官、國會眾議員、州參議員及州眾議員等多項競選；而皇后區有多名現任民選官員面臨黨內挑戰，也有部分席位因現任者轉戰其他職位或不再尋求連任，形成多人角逐的開放選戰。

在國會選舉方面，第六國會選區現任眾議員孟昭文(Grace Meng)將在民主黨初選中面對前美國外交官朴永哲(Chuck Park)挑戰，該選區涵蓋法拉盛及皇后區多個亞裔人口集中的社區，選情受到社區關注；第三國會選區方面，現任眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)在民主黨初選中面對公設辯護律師韋爾奇(Danielle Welch)挑戰，共和黨則由前州眾議員利佩特里(Mike LiPetri)與律師哈克(Greg Hach)將爭奪提名。

第七國會選區則因現任眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)不再尋求連任，成為今年較受關注的開放席位之一。民主黨參選人包括紐約市議員元在熙(Julie Won)、布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)、州眾議員瓦爾德茲(Claire Valdez)及公設辯護律師庫馬爾(Vichal Kumar)。

第14國會選區眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)也面臨民主黨初選挑戰，對手包括能源業主管兼工程師加西亞(Felipe Garcia)，以及曾參選公眾倡議人的多蘭(Marty Dolan)。

州級選戰方面，現任民主黨州主計長狄拿波利(Tom DiNapoli)尋求連任，將在初選中面對沃肖(Drew Warshaw)及戈伊爾(Raj Goyle)挑戰。皇后區民事法院縣法官民主黨初選則由華裔王毅竣(Edmond Wong)律師、米爾納(Julie Milner)等競爭。

州參議會及州眾議會方面，皇后區多個選區也出現初選競爭。部分現任議員面臨黨內挑戰，也有多個席位因現任者不再尋求連任或轉戰其他職位而出現開放競爭，包括第12州參議選區，以及第30、第34、第37等州眾議選區。這些地方選戰雖然關注度不及國會席位，但結果將直接影響皇后區在州府奧本尼的代表布局。

選舉官員提醒，提前投票期間各投票站開放時間不一，選民應提前查詢投票地點及時間，並確認自己的登記政黨與選票資格後再前往投票。

第六國會選區現任眾議員孟昭文將在民主黨初選中面對前美國外交官朴永哲挑戰。(國會資...
第六國會選區現任眾議員孟昭文將在民主黨初選中面對前美國外交官朴永哲挑戰。(國會資料圖)

精華 FAQ

  • 此次初選涵蓋州審計長、民事法院法官、國會眾議員、州參議員與州眾議員等職位，範圍橫跨州級及地方層面，影響各區政治布局。

  • 第六選區由孟昭文迎戰前外交官朴永哲，選情受法拉盛等亞裔社區關注；第七選區因維樂貴絲不連任，形成多人角逐的開放席位。

  • 官員提醒各投票站開放時間不一，選民應先查詢投票地點與時段，並確認自身登記政黨及選票資格，以免跑錯地點或影響投票。

紐約州 皇后區 民主黨

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