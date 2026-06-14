日落公園社區資源博覽會 領物排長龍

紐約移民聯盟於日落公園舉辦社區資源博覽會。(記者馬璿╱攝影)

紐約移民 聯盟(New York Immigration Coalition)於布碌崙 (布魯克林)日落公園 舉辦社區資源博覽會(Key to the City)，除發放免費蔬果與健康、住房、教育等資訊外，亦設有莎莎舞蹈與遊戲區，供不同年齡層的社區居民一同參與。

當日活動於中午12時開始，眾多民眾排起長長隊伍領取免費的蔬果與育兒用品。聯盟社區活動主任昆達里(Caterina Cundari)表示，本次活動預估將會有近千人、40個攤商與合作夥伴參與，一同提供教育、青少年發展項目、教育、健康等多元的資訊，她形容活動為「一站式服務」，讓民眾能在一處滿足所有需求。

聯盟發言人可樂娜(Kim Corona)表示，活動與社區組織及互助團體攜手合作，除集中呈現各類資源外，亦透過舞蹈與兒童活動，在左鄰右舍之間建立社區凝聚力。聯盟主席阿瓦德(Murad Awawdeh)則表示，過去10年來，社區的需求不減反增。從可負擔性危機、住房危機，到移民困境，聯盟希望讓居民在一個地方得到所有需要的幫助。他指出，現場除有組織協助辦理移民法律諮詢及住房申請外，民眾也可在現場領取免費的熱食。

面對聯邦政府持續加強的移民執法力度，主辦方之一的市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)形容相關政策對移民社群「充滿敵意」。她表示，目前最顯著的問題是恐懼情緒的蔓延，許多居民不敢申請福利、不敢就醫、甚至不確定是否應該繼續推進入籍程序。

阿瓦德亦指出，聯邦層面的預算削減正逐步波及地方服務。可樂娜補充，許多社區組織與互助團體雖挺身填補缺口，提供免費食物與醫療資源管道，但本身也面臨資金短缺。

當日也有眾多華裔民眾參與活動，家長Lareina與葉女士表示，很高興在社區看到這類活動，但也提出一點建議，當天排隊人潮眾多、天氣炎熱，現場分流協調有所不足，導致部分長者被安排至嬰兒用品的發放隊伍，卻對該物品並無需求，造成資源錯位與時間浪費，希望相關活動未來能在人群分流上進一步改善。

活動現場亦設置兒童遊戲區，讓參與的孩子能在此玩耍。(記者馬璿╱攝影)

社區資源博覽會中發放免費蔬果與健康、住房、教育等資訊。(記者馬璿╱攝影)

當日活動於中午12時開始，眾多民眾排起長長隊伍領取免費的蔬果與育兒用品。(記者馬璿╱攝影)