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皇后植物園社區壁畫揭幕 充滿歡樂回憶

記者戴慈慧╱紐約報導
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皇后植物園執行長Evie Hantzopoulos(左一)、紐約州公園局紐約市區...
皇后植物園執行長Evie Hantzopoulos(左一)、紐約州公園局紐約市區域主任Leslie Wright(左二)、壁畫藝術家Peach(中)、州眾議員李羅莎(右二)及Groundswell Community Mural Project執行長Yvonne Braithwaite(右一)，12日在法拉盛皇后植物園與新揭幕的社區壁畫合影。（記者戴慈慧╱攝影）

皇后植物園(Queens Botanical Garden)12日為社區合作壁畫「Flying」舉行揭幕儀式，該作品由非營利藝術組織Groundswell Community Mural Project策畫，結合植物園員工、訪客及社區居民的構想共同創作完成，將園區特色與自然景觀融入畫面之中。

壁畫設置於植物園教育中心新建工程旁圍籬，由亞裔藝術家Peach負責設計。她表示，創作前曾與植物園員工進行交流活動，邀請參與者分享在園區最難忘的回憶，再將這些故事轉化為作品元素。

畫面中可見橘貓、木蘭花、蜜蜂、飛鳥、水池中的魚及溫室建築等意象，其中兩隻橘貓取材自園區附近經常出沒的流浪貓，野餐毯上的水果則來自植物園種植的作物。許多元素都來自員工在交流活動中的繪圖與分享內容。

Peach表示，自己第一次造訪皇后植物園時，便對園區環境留下深刻印象。她透過蒐集員工與社區成員的故事，將大家對植物、動物與園區生活的共同記憶融入設計，希望呈現植物園帶給人們的歡樂與想像空間。

Groundswell執行總監Yvonne Braithwaite表示，該組織長期透過公共藝術計畫連結藝術家與社區居民。此次創作期間也舉辦社區彩繪日，邀請居民共同參與壁畫繪製，不少家庭及孩童都為作品留下自己的筆觸。

植物園方面表示，目前園區正興建新的教育中心，因此希望透過公共藝術為施工區域增添景觀，同時讓民眾在參觀園區時有更多藝術體驗。植物園占地39英畝，長期提供園藝展示、教育課程及各類社區活動，是法拉盛重要的綠地空間之一。

這項壁畫計畫獲紐約州公園、娛樂及歷史保護辦公室(New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation)經費支持，由州眾議員李羅莎(Nily Rozic)協助爭取。除壁畫項目外，植物園未來也規畫整修玫瑰園等設施。

精華 FAQ

  • 壁畫由非營利組織Groundswell策畫，邀集植物園員工、訪客與社區居民共同提供靈感，再由亞裔藝術家Peach設計，並在社區彩繪日讓民眾一起完成繪製。

  • 畫面包含橘貓、木蘭花、蜜蜂、飛鳥、水池中的魚與溫室建築等意象，其中橘貓取材自附近流浪貓，野餐毯上的水果也來自園內種植作物。

  • 植物園表示，因新教育中心正在施工，希望公共藝術能美化圍籬並提升參觀體驗；這項計畫也獲州府經費支持，未來還將推動玫瑰園等設施整修。

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