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紐約州投入千萬元升級食物銀行設施

記者顏潔恩╱紐約報導
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紐約州長霍楚11日宣布，新成立的「紐約基本糧食計畫」已開放總額1000萬元的資本...
紐約州長霍楚11日宣布，新成立的「紐約基本糧食計畫」已開放總額1000萬元的資本補助資金申請。

紐約州霍楚(Kathy Hochul)11日宣布，新成立的「紐約基本糧食計畫」(New York Providing Local Access to Essential Sustenance，簡稱NY PLATES)已開放總額1000萬元的資本補助資金申請；這筆資金由州府在2026至2027財政年度預算中爭取設立，旨在協助紐約州食物銀行及緊急食品援助機構興建和升級現代化設施、設備與基礎建設，以服務更多有需要的家庭。

根據計畫，NY PLATES將透過競爭性補助的方式，向紐約州10個區域內符合資格的食物銀行、緊急食品計畫及提供糧食援助服務的地方政府發放資金，其中補助範圍包括設施設計、興建與翻修、基礎建設改善工程、冷藏與冷凍設備購置、食品運輸車輛採購、以及其他與糧食援助相關的資本支出。

州府表示，這些投資將提高食品援助機構的儲存、運輸及分發能力，讓更多有需要的紐約居民獲得食物援助。

「紐約各地的食物銀行與食品發放中心日以繼夜工作，確保沒有家庭挨餓，他們需要足夠的設施與設備來有效完成這項重要使命」，霍楚說道，通過該計畫，州府將直接投資於抗飢餓的基礎建設中，擴充服務容量、推動現代化營運，並在聯邦政府削減重要福利之際，給紐約民眾提供支持。

該計畫將於7月8日(周三)起開放申請，截止日期為8月20日(周四)，並不早於10月20日(周二)公布結果；而申請案將依據項目需求程度、社區影響力、以及執行可行性等標準進行評估，非營利機構必須在提交申請前完成紐約州財務系統(SFS)的資格預審，並於整個補助執行期間確保條件維持合格。

州府將於6月19日(周五)在網站上發布一段線上說明會影片，詳細介紹申請徵求書的內容及補助申請流程，感興趣的民眾可瀏覽dasny.org。

精華 FAQ

  • 州府此次開放總額1000萬元的資本補助，重點用於食物銀行與緊急食品援助機構的設施設計、興建翻修、基礎建設改善，以及冷藏冷凍設備與運輸車輛採購。

  • 符合資格的紐約州食物銀行、緊急食品計畫及提供糧食援助服務的地方政府，都可在州內10個區域提出申請，並由競爭性補助方式分配資金。

  • 申請自7月8日開放，8月20日截止，結果最早於10月20日公布；非營利機構須先完成SFS資格預審，並持續保持補助期間的合格條件。

霍楚 紐約州

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