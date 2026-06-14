謹防喪葬詐騙盜個資 州府示警

紐約州發布提醒，呼籲民眾慎防喪葬詐騙。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約州 務院轄下的消費者保護處(Division of Consumer Protection)近日發布消費者警示，提醒民眾在處理親友身後事及喪葬安排時，應防範喪葬詐騙及「死後身分盜用」(end-of-life identity theft)，避免在悲痛期間遭不法分子利用。

州務卿莫斯利(Walter T. Mosley)表示，親友離世後，家屬往往須在短時間內處理繁複的喪葬細節與費用，容易感到不知所措，也可能因此成為詐騙目標。他提醒，悲傷中的家屬不應再承受金錢、時間或個人資料被竊取的傷害，民眾若能事先了解常見詐騙手法與防範措施，將有助於保護自己與家人。

消保處指出，所謂喪葬詐騙與逝者身分盜用，可能包括盜用死者個人資料申辦信用卡、貸款 ，甚至用於其他犯罪行為；也可能包括喪葬業者濫收費用、強迫推銷服務，或詐騙者冒充殯儀館、設立假募款網站，向死者親友詐取金錢。

紐約州老齡辦公室(NYSOFA)主任奧爾森(Greg Olsen)指，據美國消費者聯盟(Consumer Federation of America)數據，詐騙每年造成消費者損失達1190億元。他指出，詐騙者會利用任何機會行騙，包括親友剛過世、家屬情緒脆弱之時；雖然詐騙手法日益精細，但只要知道如何辨識警訊，防範詐騙並不困難。

消保處提醒，民眾應特別留意仿冒網站，不法分子可能建立看似真實的殯儀館網站，或盜用、偽造訃聞，誘使親友為不存在的鮮花、捐款或紀念品付款。民眾在付款前應仔細核對網址、殯儀安排說明，並警惕可疑彈窗或廣告。

根據聯邦貿易委員會(FTC)「喪葬規則」(Funeral Rule)及紐約州法律，殯儀館須向消費者提供價格資訊，並備有最新的價格清單。若殯儀館拒絕回答問題，或不願提供逐項列明的收費清單，民眾應提高警覺。

消保處也提醒，詐騙者常利用情緒操控，催促悲痛中的家屬立即付款或提供個人資料。民眾不應與施壓、催促或讓人產生罪惡感的業者合作；如有疑慮，應先徵詢可信任親友意見。

此外，紐約州規定殯儀業者必須持有州衛生廳(DOH)核發的執照，民眾可透過州衛生廳網站查詢持有效登記的殯儀主任名單。消保處並指出，殯儀館不得強迫家屬購買不需要的服務或商品，也不能要求家屬必須向該殯儀館購買棺木；民眾可自行從其他實體商店或網路購買棺木或骨灰罈。

在防範逝者身分盜用方面，消保處建議，訃聞內容應盡量簡短，避免刊登住址、生日、婚前姓氏或家屬全名等資訊，因詐騙者可能結合訃聞與暗網資料，用於盜用身分。家屬也應留意突如其來的帳單或債務催收通知，這可能是身分盜用跡象。若收到相關通知，應確認債務是否確屬逝者所有，並與相關金融機構及單位聯繫了解詳情。

消保處提醒，殯儀館通常只需通知社會安全局(SSA)死亡資訊；家屬仍需自行通知其他機構，包括州車輛管理局(DMV)、三大信用機構Experian、Equifax、TransUnion，以及國稅局(IRS)、銀行和其他金融機構，以便關閉或標記逝者檔案，降低身分被盜用風險。