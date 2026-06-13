尼克隊總冠軍封王戰 嚴陣以待

尼克隊13日晚出戰第五戰有望奪冠，麥迪遜廣場花園外重開觀賽派對，市警同步加強安檢與人流管制。(市長辦公室提供)

紐約尼克隊 距離睽違逾半世紀的NBA總冠軍僅一步之遙，將於13日晚間在聖安東尼奧出戰總冠軍賽第五戰；鑒於此前在紐約市 的觀賽派對屢次引發肢體衝突，並造成多人被捕，紐約市警(NYPD)13日部署警力駐守在麥迪遜廣場花園 (MSG)及賓州車站(Penn Station)的周邊，並於下午4時起設安全區，無正當理由者不得進入。

尼克隊宣布13日晚間在曼哈頓三處舉辦官方觀賽派對，分別是麥迪遜廣場花園外的Plaza33、中央公園Wollman Rink，以及無線電城音樂廳(Radio City Music Hall)。麥迪遜廣場花園外觀賽派對限3000名持票球迷入場，中央公園活動免費但須事先登記，無線電城音樂廳門票每張10元。

市警表示，13日麥迪遜廣場花園及賓州車站周邊將同時面臨多項大型活動，包括世界盃首場本地比賽交通人潮、尼克官方觀賽派對，以及「5 Seconds of Summer」在麥迪遜廣場花園舉行的演唱會等。警方預計該區將湧入數萬人，呼籲民眾提早抵達並預留安檢時間。

根據市警安保方案，麥迪遜廣場花園外觀賽派對持票者在晚間6時30分起入場，所有入場者均須接受安檢，嚴格禁止攜帶包袋、揹包、袋子、酒精、瓶罐、雨傘等物品；當晚觀賽派對入場者經由第六大道與西33街、第六大道與西32街兩處指定安檢入口進入，入場後，觀眾被安排在指定圍欄區內，若離開指定區域，將不得重新入場。

警方同時於下午4時起在MSG周邊設立安全區，範圍為西29街至西35街、第六大道至第八大道之間。第六大道與第八大道原則上仍開放車輛及行人通行，下午4時後，除持有麥迪遜廣場花園演唱會門票、火車票、前往區內商家、居住於區內，或有其他經授權者外，他人不得進入安全區內。

當晚8時30分起，須經賓州車站搭車的民眾，須改往Moynihan Train Hall，也可使用大中央車站(Grand Central)；同時，長島鐵路(LIRR)已加開自中央車站發出的列車，以協助疏導人潮。世界盃賽後搭火車返回賓州車站的民眾，也不得停留在安全區內。

尼克隊在總冠軍賽取得3比1領先後，紐約球迷連日聚集慶祝，但部分賽後人潮引發混亂。警方表示，第四戰後MSG周邊約有1萬人聚集，現場有人爬上車輛、鷹架、燈柱、交通燈及建築物，並有人試圖掀翻計程車、向警方投擲玻璃瓶、堵塞交通及破壞四輛警車。警方稱，當晚有10名警員受傷，其中一人頭部遭玻璃瓶擊中，導致15人被捕，另有41人收到刑事傳票。

警方還表示，第三戰後有八人被捕、13人收到刑事法院傳票，其中兩人被控襲警，另有一人被控企圖襲警；第二戰後則有17人被捕，九人因擾亂秩序被開傳票。

此外，市警正追緝一名涉嫌在第四戰後毆打一名17歲少年的男子。警方稱，事發於10日晚間約11時45分，地點在西35街近第八大道、距MSG不遠處。受害少年遭多人接近後，現場發生爭執，嫌犯其後涉嫌對其拳打腳踢，導致少年癲癇發作並陷入昏迷。

在第四戰前，尼克隊一度取消麥迪遜廣場花園外觀賽派對，並批評市府與警方因安全措施過嚴而成為「掃興者」(party poopers)。尼克隊老闆多蘭(James Dolan)亦曾公開批評市府與警方的安保安排。