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紐約生存手冊╱垃圾車火災頻傳 疑鋰電池惹禍

記者胡聲橋╱紐約報導
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鋰電池爆炸導致垃圾車起火。(本報檔案照)
鋰電池爆炸導致垃圾車起火。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)皇冠高地(Crown Heights)開行的一輛垃圾車日前突然起火，導致市清潔局(Department of Sanitation)的兩名工作人員中度受傷，入院治療。市清潔局發言人表示，這起火災很可能是由鋰電池引起的。清潔局強調，將鋰電池丟棄在垃圾桶或回收箱內是非法的。

根據美國國家消防協會(National Fire Protection Association)的數據，光是紐約市在2022年至2025年間就發生了800起鋰離子電池起火事件，造成30人死亡、400人受傷。如果將鋰電池或裝有鋰電池的舊設備，例如筆電、手機或電動工具扔進垃圾車，在垃圾車自動碾壓所有物品後，從而會極易引發劇毒且迅速蔓延成火災。

鋰電池起火通常是內部發生短路引起的。在正常情況下，鋰電池的正負極由隔膜分開。如果鋰電池在垃圾車內遭碾壓，導致隔膜破裂，就會瞬間產生熱量，使電解液發生化學分解，釋放易燃氣體，引發火災。

鋰電池導致垃圾車起火一直是環衛部門的一大難題，不僅在紐約市，而且在全美各地都是如此。例如，根據CBS的新聞報道，加州薩克拉門托(Sacramento)附近的羅斯維爾市(Roseville)今年已發生了四起鋰電池導致的垃圾車起火事故。密西根州(Michigan)特洛伊市(Troy)的消防部門最近發布了一張照片，顯示一輛垃圾車因車內電池起火而不得不將垃圾傾倒在路上。

既然不應該把鋰電池丟進垃圾桶，那究竟應該怎麼處理呢？在紐約市，最妥善的辦法就是將其送到專門的電池回收站。紐約市有數千個電池回收站，居民可以使用電池網路(Battery Network)的線上定位工具找到離家最近的回收站。

精華 FAQ

  • 垃圾車在皇冠高地行駛時突然起火，導致市清潔局兩名工作人員中度受傷並入院治療。當局初步研判，火源很可能與被丟棄的鋰電池有關。

  • 鋰電池被垃圾車碾壓時，內部隔膜可能破裂，造成正負極短路，迅速產生熱量與易燃氣體，進而引發劇毒且蔓延快速的火災。

  • 紐約市不允許把鋰電池丟進垃圾桶或回收箱，最妥善的方式是送到專門的電池回收站；市內設有數千個據點，可用Battery Network查詢最近地點。

布碌崙 布魯克林 紐約市

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