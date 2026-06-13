市府免費游泳課擴至18泳池 1.6萬青少年受惠

紐約市府宣布擴大免費游泳課程計畫，今年將新增八處上課地點，課程將在全市18座戶外游泳池舉辦。(取自市公園局官網)

隨著夏季來臨，紐約市 府宣布擴大免費游泳課程計畫(Learn to Swim)，今年將新增八處上課地點，課程將在全市18座戶外游泳池舉辦，預計提供超過1萬6000個名額，幫助更多兒童與青少年學習游泳及水上安全技能。

市公園局(NYC Parks)已開放今年的免費游泳課報名，課程對象為一歲至17歲的兒童及青少年，將於7月6日(周一)至8月28日(周五)舉行；根據市府統計，去年夏天約有6000名兒童及家長參與戶外游泳課程，今年新增八個教學地點後，將創下自2019年以來最多戶外泳池提供游泳課程的紀錄。

市府指出，紐約擁有14哩的海灘及數十座公共游泳池，因此推廣游泳及水上安全教育尤為重要，免費課程除能讓家庭省下數百元的教學費用外，也有助於培養終身受用的安全技能；課程內容將依年齡與程度安排，從漂浮、憋氣等基礎技巧，到較進階的技術。

家長或監護人可透過市公園局網站建立帳號並登入報名，每位申請者只能選擇一門課程，若家中有多名孩子需要報名，則必須分別提出申請；而課程將採抽籤制度錄取，中籤者將收到電子郵件通知，並須在三天內完成確認，未獲錄取者將自動列入候補名單，未來也可繼續申請其他課程。

除夏季課程外，紐約市也將提供秋季、冬季及春季的免費游泳教學課程，當前紐約市所有的戶外公共游泳池預定將於27日(周六)開放；更多免費遊泳課的報名詳情，以及上課地點，家長可瀏覽nycgovparks.org/programs/manage-your-programs-account。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)12日發表聲明時指出，每個孩子都應能夠安全地享受水上活動，市府在全市五大區擴大的免費游泳課程，讓更多年輕紐約客有機會學習這個重要的生活技能，同時減輕家庭負擔，幫助孩子們在水中建立自信。