五區各一球場 開放舉辦通宵街坊足球賽

世界盃期間五區球場通宵開放，市府推免費夜間足球賽。(市長辦公室提供)

隨著2026年世界盃 足球賽開幕，市長曼達尼 (Zohran Mamdani)於12日宣布推出「NYC Open Play」計畫，即日起至7月18日，在五大區各開放一處足球場，提供18歲以上民眾免費參加通宵街坊足球賽，賽事最早可於晚間10時30分開始，並持續至翌日上午8時。

市府表示，該計畫由紐約市府、紐約城足球俱樂部(New York City FC)和市公園局(NYC Parks)等合作推出，旨在讓更多市民在世界盃期間走進公園、參與足球運動。參與場地包括曼哈頓哈德遜河公園的Chelsea Waterside Field、皇后區Astoria Park、布碌崙 Calvert Vaux Park、布朗士Soundview Park，以及史泰登島Fairview Park。

每處場地最多可設三個7對7小型比賽場，並配備球門、圓錐標誌及足球。現場工作人員將於夜間在場協助分組、安排不同程度球員比賽，並維持現場秩序。市府表示，各場地也將有保安人員及公園執法巡邏隊(PEP)在場監看，以確保參與者安全。

曼達尼表示，世界盃到來之際，市府希望每名市民都有機會穿上分隊背心、走上球場，或為其他紐約人加油。「免費球場、燈光不熄、球門架起，讓紐約人透過這項世界運動聚在一起。」他並表示，無論是第一次踢球，還是已參與過數不盡的比賽，市民都能在此找到位置。

紐約城足球俱樂部將於每個周末在其中一處球場加強活動內容，包括免費訓練課程、贈品及社區足球活動。

市公園局局長島村特麗莎(Tricia Shimamura)表示，世界盃熱潮已席捲紐約，市府希望讓公園也成為這股熱潮的一部分。有意參加者可個人或組隊報名，並可至nycopenplay.com查詢各球場時間表。市府表示，活動在小雨中仍會照常進行，僅在惡劣天氣下暫停。

市府此前也曾宣布，將50處可供多種運動使用的球場延長開燈一小時，該措施將持續至9月7日勞工節。