世界盃賽事 46圖書館免費直播

紐約市圖書館今年設計「閱讀追蹤表」(Reading Tracker)，鼓勵讀者在世界盃五個階段期間累積閱讀時間。(NYPL提供)

2026年世界盃 足球賽開幕，紐約公共圖書館(NYPL)宣布將於布朗士 、曼哈頓 及史泰登島共46間分館舉辦免費觀賽派對，從11日首場比賽起至7月19日決賽期間，開放民眾到館內共同收看賽事直播，為社區提供消暑、聚會及共享足球熱潮的公共空間。

紐約公共圖書館表示，參與的分館包括布朗士21間、曼哈頓18間及史泰登島7間，觀賽活動歡迎各年齡層民眾參加。盡管如此，並非每一間分館都會直播每一場比賽，民眾可提前查詢各分館賽事播放安排。查詢網站為nypl.org/summer/2026/watch-world-cup。

配合世界盃賽事，圖書館各分館也將推出以足球為主題的閱讀與手作活動，包括足球摺紙、徽章製作、國旗製作等，對象涵蓋成人、青少年及兒童。圖書館同時推出兒童與青少年、成人足球主題書單，鼓勵民眾在觀賽之餘閱讀相關書籍。

圖書館今年還設計「閱讀追蹤表」(Reading Tracker)，鼓勵讀者在世界盃五個階段期間累積閱讀時間。相關活動也屬於圖書館年度全市性「夏日圖書館」(Summer at the Library)計畫的一部分，旨在鼓勵兒童、青少年及成人在暑期持續閱讀與學習。

紐約公共圖書館分館與教育部門主任、首席圖書館員班農(Brian Bannon)表示，民眾在瀏覽書架之餘，也可享受精彩的世界盃賽事。他指出，隨著賽事升溫，紐約客及來自世界各地的訪客都在尋找觀賽、為喜愛球隊加油，甚至避暑的好去處，圖書館歡迎大家走進社區分館，一同參與。

圖書館也鼓勵民眾在開賽前申請圖書證。圖書館近期推出紀念「獨立宣言」通過250周年的特別版圖書證，民眾可線上或親自到館申請。

此外，圖書館也參與由市長辦公室推出的全市計畫「Already Home」，鼓勵參與者領取護照式集章本，走訪紐約市各項活動、組織及文化機構，包括多間圖書館分館，並收集印章。