法拉盛商家備戰 吸引球迷逛街消費
2026年世界盃足球賽11日開踢，皇后區國家網球中心內的官方小組賽球迷區同步啟用。隨著大批球迷前往法拉盛草原可樂娜公園一帶觀賽，鄰近法拉盛商圈也期待借勢吸引更多人潮，將世界盃帶來的體育熱度轉化為餐飲、零售與觀光商機。
法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧表示，世界盃球迷區設於皇后區，對法拉盛商圈而言是一個難得機會。過去外來訪客到法拉盛，多半以美食為主要目的，但商圈希望藉由世界盃，讓法拉盛不只出現在「美食地圖」上，也能進一步登上紐約的「觀光地圖」，成為遊客來皇后區時會主動停留、購物、用餐與遊玩的目的地。
余鈿崧表示，許多觀賽民眾可能原本只計畫前往法拉盛草原可樂娜公園球迷區，但商圈希望他們能在觀賽前後順道走進法拉盛市中心。
為迎接接下來多日世界盃觀賽人潮，商改區也提前準備多項導覽資訊，包括welcometoflushing.com網站推出的法拉盛導覽地圖、餐館與商店資訊、住宿建議，以及社群媒體推廣內容。余鈿崧表示，這些資料將協助外地球迷了解「來到法拉盛後可以去哪裡吃、住、逛、玩」，避免訪客只在球場與地鐵站之間往返，而錯過周邊商圈。
余鈿崧說，相關內容也將配合不同語言需求進行翻譯，希望讓來自各地的球迷更容易認識法拉盛。
部分商家也對世界盃帶來的人流抱持期待。法拉盛巴黎貝甜經理張Michelle表示，隨著USTA球迷區舉辦連日觀賽活動，她希望能有更多球迷在觀賽前後進入法拉盛消費。不過她也認為，實際效果仍有待觀察，因為球迷是否會走進法拉盛市中心，仍受路線、街道環境與第一印象影響。
她表示，近期社區與相關單位也進行美化與清潔工作，例如改善街景、彩繪垃圾桶等，讓法拉盛看起來更溫暖、更友善，也更適合迎接首次到訪的遊客。
除了餐飲業，零售商也借世界盃熱潮推出相關商品。法拉盛梅西造型師Angelina Giaco表示，店內已陳列世界盃及球隊相關商品，包括球衣、服飾及兒童商品等。她說，近期店內設有明顯的世界盃商品展示區，顧客一上手扶梯即可看到相關陳列。
因球迷區設在皇后區，鄰近法拉盛草原可樂娜公園，商圈希望球迷在觀賽前後順道進城用餐、購物與觀光，藉此把短暫人流轉成實際消費。 商改區已在網站與社群推出法拉盛導覽地圖、餐館商店與住宿資訊，並依不同語言翻譯內容，協助外地球迷了解來訪後可去哪裡吃、住、逛、玩。 餐飲業者期待觀賽人潮進店消費，也配合街景美化與清潔提升第一印象；零售店則陳列球衣、服飾與兒童商品，直接鎖定球迷採買需求。
精華 FAQ
因球迷區設在皇后區，鄰近法拉盛草原可樂娜公園，商圈希望球迷在觀賽前後順道進城用餐、購物與觀光，藉此把短暫人流轉成實際消費。
商改區已在網站與社群推出法拉盛導覽地圖、餐館商店與住宿資訊，並依不同語言翻譯內容，協助外地球迷了解來訪後可去哪裡吃、住、逛、玩。
餐飲業者期待觀賽人潮進店消費，也配合街景美化與清潔提升第一印象；零售店則陳列球衣、服飾與兒童商品，直接鎖定球迷採買需求。
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