布碌崙新越卓圖書館 改建可負擔住房

紐約市府宣布將改建布碌崙公共圖書館中中文藏書最豐富的班森賀新越卓(New Utrecht)分館。(本報檔案照)

紐約市 房屋保護與發展局(HPD)與布碌崙 (布魯克林 )公共圖書館(BPL)宣布，位於班森賀的新越卓分館(New Utrecht Library)重建計畫將啟動，欲在圖書館興建百分之百可負擔住宅，並同步發布提案徵求書(RFP)，公開遴選開發合作夥伴。

現有圖書館建於1956年，至今逾70年，館舍老舊，積累數百萬元的延遲維修費用。根據計畫，新圖書館將建於現有館舍原址，且由於現行分區法規限制這塊地的開發規模，市府計畫啟動重新分區(rezoning)程序，為開發商爭取更大的建築量體。

參與競標的開發商須以重新分區後的條件為基礎提案，在有限土地上同時塞進足夠多的可負擔住宅單位，以及面積不縮水的新圖書館，但要求設計不能為了追求開發量而忽視社區意見，建築風格與規模須與班森賀周邊街區相融合。

而圖書館在施工開始前將持續對外開放，將確保施工期間圖書館核心服務不受中斷。

在RFP發布前，市府歷時數月展開社區參與程序。逾百名居民出席現場工作坊，超過320人填寫問卷。

問卷結果顯示，居民最關切的議題包括為長者與育有子女家庭提供住房、住宅收入門檻應貼近社區現況，以及新館須具備靈活空間與現代化設施。此外，戶外綠化空間與社區藝術文化活動亦獲廣泛支持。

布碌崙公共圖書館館長強森(Linda E. Johnson)表示，新館將提供棲身之所、知識養分與社區連結，是邁向21世紀現代化圖書館的關鍵一步。

新越卓分館坐落於86街1743號，建築年代久遠，亦是當地華人社區借閱中文圖書的一大來源。本次的改建計畫為市府住房保存與發展局與布碌崙公共圖書館共同推動「Living Libraries」一環，旨在更新圖書館設施的同時，紓解當地日益嚴峻的住房需求。市府指出，未來設計上將提供更寬敞、現代化的空間，以因應當地龐大的讀者需求。