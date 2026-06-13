曼哈頓第二大道 地鐵延長線動土
曼哈頓第二大道地鐵二期東哈林區延長線工程本周起進入土建施工階段。首期工程為豎井開挖，預計盾構機(TBM)2027年初將由此進入地下掘進位置，並開始挖掘隧道。
第二大道延長線從現有的96街站起始，向北延長至120街，然後再轉向西北方向，終到125街交萊辛頓大道(Lexington Ave)與公園大道(Park Avenue)處，與地鐵4/5/6線和北線鐵路(Metro North)的125街站實現換乘。新線路計畫增設三個車站，主要服務于曼哈頓唯一一個尚未被地鐵網覆蓋的社區東哈林區，預計可服務超過10萬人口。
州長霍楚(Kathy Hochul)本周早些時候在東哈林區的120街豎井起始點出席了動土儀式。她說，本段隧道工程將分為兩個部分，盾構機將負責120街至125街之間、需要從現有建築物下方斜穿過街區的段落，從105街至110街之間的段落則將採用成本更可控的明挖回填(cut and cover)法，在第二大道上露天開挖；而110街至120街、以及96街至105街之間則已有此前施工時留下的隧道可供直接利用。
州府表示，工程專用的可變密度隧道盾構機將於2027年初交付使用。
第二大道地鐵二期項目總預算約70億元，預計2032年通車。大都會運輸署(MTA)說，本項目借鑑了一期工程的經驗，在整體開工前提前完成了耗時且瑣碎的公用設施遷移工作，使工程效率得以提高、工期縮短，結合其他更先進的商業管理措施，預計總計能節省10億元的成本。川普政府去年10月曾因審查合規性的藉口凍結了前任政府對該工程承諾的聯邦資金，但在MTA提告並得到法庭禁令後，於今年4月恢復了撥款。
霍楚表示，在二期工程開始動土的同時，下一期工程計畫已現曙光。根據規畫，第二大道地鐵線未來將沿125街繼續向西延長，至西區的百老匯大道，與曼哈頓北部現有的三條地鐵線全部實現交叉換乘，同時保留遠期向新澤西方向繼續延長的空間。
本周起工程已進入土建施工階段，首期重點是開挖120街豎井，作為盾構機在2027年初下井並展開隧道掘進的起點。 路線自現有96街站北延至120街，再轉向125街與萊辛頓大道、公園大道一帶，並可與4/5/6線及北線鐵路125街站換乘。 二期總預算約70億元，預計2032年通車；MTA因先完成公用設施遷移、採更先進管理，估計可比原先節省約10億元。
精華 FAQ
本周起工程已進入土建施工階段，首期重點是開挖120街豎井，作為盾構機在2027年初下井並展開隧道掘進的起點。
路線自現有96街站北延至120街，再轉向125街與萊辛頓大道、公園大道一帶，並可與4/5/6線及北線鐵路125街站換乘。
二期總預算約70億元，預計2032年通車；MTA因先完成公用設施遷移、採更先進管理，估計可比原先節省約10億元。
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