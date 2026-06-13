布碌崙庇護所開發案疑違法 7月開庭
布碌崙(布魯克林)86街遊民庇護所開發案爭議持續延燒。布碌崙州高等法院法官本周簽發傳票，要求工程鄰地屋主於7月17日出庭，回應開發商「86 ST NY LLC」及負責人依據「不動產訴訟與程序法」(RPAPL)第881條提出的強制進場申請。但抗議遊民所的一方指出，開發商早在取得鄰地屋主同意、依法提交相關文件之前，就於今年4月初啟動拆除工程，涉嫌違反去年底剛生效的881條新版法規。
根據紐約州「不動產訴訟與程序法」第881條，當業主在進行建築改善或修繕工程時，若因工程性質須進入鄰地安裝安全設施、施工鷹架等防護措施，而鄰地屋主拒絕給予許可，業主可向法院申請強制執照(license)，由法院裁量是否核准進場。
但紐約州議會於2025年底通過修訂版本，並對該法條補充規定，文件的定義涵蓋所有施工圖紙、規格說明、勘測報告、工程報告及保險證明。而申請方在工程開始前，必須將上述相關文件副本交付鄰地屋主，並提供宣誓書(affidavits)。
開發商的代表律師於今年5月29日向布碌崙最高法院提出驗證申請書(Verified Petition)，稱屋主持續以瑣碎、反覆的修訂要求拖延協議，使其無法推進合法拆除作業，要求法院同時下令在工地出入口設立15呎緩衝區、禁止任何人妨礙工程車輛進出及施工作業，並授權紐約市警局(NYPD)協助執行。
社區代表則對此案提出多項質疑，核心問題之一是開發商的施工時序。另一個關鍵問題為文件缺失。此外，本案開發項目據悉涉及酒店用途，需向紐約市城市規畫委員會(CPC)申請特別許可(Special Permit)。一旦所有圖紙依法公開，社區各方可據此進一步檢視整個開發計畫的全貌，可能引發更多法規層面的質疑。布碌崙州高等法院將於7月17日上午9時30分舉行聽證會，屆時雙方需就申請是否應予核准表明立場。
爭議焦點在於開發商是否先於取得鄰地屋主同意、並完成依法文件交付前，就提前啟動拆除工程；抗議方認為此舉可能違反新版881條規定。 法院將審理開發商依RPAPL第881條提出的強制進場申請，並要求鄰地屋主出庭回應，讓雙方就是否准許進入鄰地施工表明立場。 社區除了質疑施工時序外，也認為文件仍不完整，且該案涉及酒店用途，可能須先取得城市規畫委員會特別許可，未來恐再引發更多審查。
精華 FAQ
爭議焦點在於開發商是否先於取得鄰地屋主同意、並完成依法文件交付前，就提前啟動拆除工程；抗議方認為此舉可能違反新版881條規定。
法院將審理開發商依RPAPL第881條提出的強制進場申請，並要求鄰地屋主出庭回應，讓雙方就是否准許進入鄰地施工表明立場。
社區除了質疑施工時序外，也認為文件仍不完整，且該案涉及酒店用途，可能須先取得城市規畫委員會特別許可，未來恐再引發更多審查。
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