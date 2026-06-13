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史島華人協會慶雙親節 醫師宣導長者及時就

記者胡聲橋／紐約報導
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朱羅傑醫生(左一)在史島華人協會的雙親節慶祝活動上普及健康常識。(戴日基提供)
朱羅傑醫生(左一)在史島華人協會的雙親節慶祝活動上普及健康常識。(戴日基提供)

史泰登島華人協會日前舉辦了一年一度的雙親節慶祝活動，數十名會員歡聚一堂。史島華協會向現場的父母親表達謝意和敬意，並邀請一位華裔醫生為會員做健康講座。

史島華協會會長戴日基說，每年的父親節和母親節的日期相近，所以他們每年都舉辦雙親節活動，共同感謝父母為兒女的付出，這也是會員相聚，互相交流的好機會。在活動中，史島華協會為每一位會員都獻上了鮮花，會員們也互相祝福，尤其向到場的長者祝賀雙親節快樂。

在這次慶祝活動中，Northwell Health(史德頓島大學醫院)胸肺外科醫師朱羅傑(Dr. Roger Zhu)醫生給會員做了健康講座，他介紹了史島大學醫院為亞裔社區提供的各項醫療服務，尤其是中文服務。他說該醫院有多位華裔醫護人員，會提供專業口譯服務，協助華人病患克服語言障礙。

朱醫生指出，華裔有病不願意就醫，往往會延誤救治。不少華裔長者因擔心英語能力不足，在身體出現緊急狀況時不敢及時前往急症室求醫，從而錯過治療時機。他強調，當遇到緊急醫療情況時，例如出現中風徵兆、大量出血等症狀，居民應立即前往急症室接受治療，不必因語言問題而有所顧慮，他說現在現在史島各醫院基本上都有中文服務，能夠協助患者與醫護人員有效溝通。

朱醫生還建議長者平日應預先準備好重要醫療資料，以便在緊急情況下隨身攜帶前往醫院，其中包括身分證明文件和醫療保險卡、個人病歷摘要(包括過往病史及手術紀錄)、現正服用藥物清單，以及食物或藥物過敏紀錄等。這些資料對急症室醫護人員迅速掌握病人健康狀況、作出準確診斷及提供適切治療至關重要。

史島華人協會舉辦雙親節慶祝活動。(戴日基提供)
史島華人協會舉辦雙親節慶祝活動。(戴日基提供)

精華 FAQ

  • 因為父親節與母親節日期相近，協會希望藉由雙親節共同感謝父母對兒女的付出，也讓會員有機會聚會交流，向到場長者表達敬意與祝福。

  • 他提醒華裔民眾不要因英語能力不足而延誤就醫，尤其在中風徵兆、大量出血等緊急情況下，應立即前往急症室，善用各院提供的中文服務。

  • 醫師建議隨身備妥身分證明、醫療保險卡、個人病歷摘要、過往手術紀錄、現正服用藥物清單，以及食物或藥物過敏紀錄，方便急診迅速處置。

雙親節 華人 母親節

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