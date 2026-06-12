我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

54歲朱茵仙氣無限神凍齡 久未露面真實現況曝光

複製特斯拉神話？SpaceX周五看漲 市值破2兆美元機率近七成

孟昭文為皇后區爭取逾650萬聯邦經費 教育、移民服務受惠

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國會眾議員孟昭文(後排右四)向皇后學院頒發310萬2000元聯邦撥款支票，支持科...
國會眾議員孟昭文(後排右四)向皇后學院頒發310萬2000元聯邦撥款支票，支持科技創新與科研發展。(孟昭文辦公室提供)

聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)11日宣布，成功為皇后區多個教育、移民服務及社區建設項目爭取超過650萬元聯邦經費，其中包括皇后學院科研設備升級、傑克森高地移民勞工服務中心，以及法拉盛波莫諾克(Pomonok)公共住宅社區改善計畫。

在此次撥款中，皇后學院(Queens College)獲得超過310萬元，是金額最高的項目。校方將利用這筆經費擴建科技育成中心、發展數位鑑識研究，並興建先進奈米科技實驗設施，以提升科研與創新能力。

另一筆超過100萬元的撥款將提供給位於可樂娜(Corona)的紐約科學館(New York Hall of Science)，用於規畫與美國國家航空暨太空總署(NASA)阿提米絲三號(Artemis III)登月任務相關的教育活動與研究計畫，讓更多學生與民眾接觸太空科學。

長期服務移民勞工的新移民社區賦權組織(NICE)則獲得85萬元補助。位於傑克森高地的NICE計畫利用這筆資金設立勞工服務中心，提供職業培訓、技能認證及就業輔導，協助新移民提升就業競爭力。

法拉盛波莫諾克住宅區也是此次撥款重點。萬王之王基金會(King of Kings Foundation)獲得超過100萬元經費，將用於推動青少年服務、防罪及社區活動；公共住宅社區基金(Public Housing Community Fund)則獲得55萬元，用於翻新社區遊樂場並增設戲水設施。

孟昭文表示，皇后區居民需要更多資源支持教育發展、社區安全及移民服務，她將持續在國會爭取聯邦資金，把更多資源帶回地方社區。

精華 FAQ

  • 她成功爭取超過650萬元聯邦經費，資金將分配給教育、移民服務、科學教育與社區建設等多項皇后區項目，涵蓋多個社區受惠。

  • 金額最高的是皇后學院獲得的逾310萬元，將用於擴建科技育成中心、發展數位鑑識研究，並興建先進奈米科技實驗設施，提升科研創新能力。

  • 紐約科學館獲逾100萬元推動NASA阿提米絲三號教育活動，NICE獲85萬元設立勞工服務中心，波莫諾克社區則獲資金改善遊樂場、青少年服務與防罪工作。

移民 皇后區 孟昭文

上一則

紐約幼獅青少年管弦樂團年度音樂會本周六在林肯中心隆重登場

下一則

周末好去處╱看「騎士格鬥」、東河畔學拉丁舞
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

法拉盛波莫諾克公屋遊樂場翻新 增設戲水區

法拉盛波莫諾克公屋遊樂場翻新 增設戲水區
王毅竣參選皇后區民事法官 孟昭文、劉醇逸背書

王毅竣參選皇后區民事法官 孟昭文、劉醇逸背書
世界盃來了 皇后區要辦免費觀賽派對

世界盃來了 皇后區要辦免費觀賽派對
人均經費全市最低 皇后區區長批不公

人均經費全市最低 皇后區區長批不公

熱門新聞

美國總統川普（右）和孫女凱伊（左）。（路透）

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

2026-06-09 15:40
三人在紐約上州偷採蕨菜遭州環保廳處罰。(本報檔案照)

紐約上州3人非法採摘逾萬株蕨菜 挨罰

2026-06-04 17:31
皇后區新鮮草原192街一棵大型樹木在6日晚間強雷暴侵襲期間攔腰折斷，巨大的樹幹與樹冠倒塌覆蓋車道及路邊停車區，顯示此次風暴威力驚人。（記者唐典偉/攝影）

「慶幸自己還活著」紐約居民形容：狂風像爆炸

2026-06-07 12:43
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。（歐新社）

別人7000元…曼達尼只花1000元就能「站著看」NBA總決賽

2026-06-08 16:40
尼克隊觀賽派對的群眾與警方爆發激烈衝突，導致多名警員受傷，21人當場被逮捕。(美聯社)

紐約尼克惜敗引發暴動 球迷圍攻對手 警民衝突21人遭逮捕

2026-06-09 11:20
持有綠卡的哥倫比亞大學外籍學生馬達維，近日被移民法官下令遣返約旦。圖為其此前在佛蒙特州聯邦法院外，對支持者發表談話。(美聯社)

哥大挺巴綠卡學生 遭移民法官下令遣返

2026-06-11 15:54

超人氣

更多 >
在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開

在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開
去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣
在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看
華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆

華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆
世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非