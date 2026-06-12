孟昭文為皇后區爭取逾650萬聯邦經費 教育、移民服務受惠
聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)11日宣布，成功為皇后區多個教育、移民服務及社區建設項目爭取超過650萬元聯邦經費，其中包括皇后學院科研設備升級、傑克森高地移民勞工服務中心，以及法拉盛波莫諾克(Pomonok)公共住宅社區改善計畫。
在此次撥款中，皇后學院(Queens College)獲得超過310萬元，是金額最高的項目。校方將利用這筆經費擴建科技育成中心、發展數位鑑識研究，並興建先進奈米科技實驗設施，以提升科研與創新能力。
另一筆超過100萬元的撥款將提供給位於可樂娜(Corona)的紐約科學館(New York Hall of Science)，用於規畫與美國國家航空暨太空總署(NASA)阿提米絲三號(Artemis III)登月任務相關的教育活動與研究計畫，讓更多學生與民眾接觸太空科學。
長期服務移民勞工的新移民社區賦權組織(NICE)則獲得85萬元補助。位於傑克森高地的NICE計畫利用這筆資金設立勞工服務中心，提供職業培訓、技能認證及就業輔導，協助新移民提升就業競爭力。
法拉盛波莫諾克住宅區也是此次撥款重點。萬王之王基金會(King of Kings Foundation)獲得超過100萬元經費，將用於推動青少年服務、防罪及社區活動；公共住宅社區基金(Public Housing Community Fund)則獲得55萬元，用於翻新社區遊樂場並增設戲水設施。
孟昭文表示，皇后區居民需要更多資源支持教育發展、社區安全及移民服務，她將持續在國會爭取聯邦資金，把更多資源帶回地方社區。
她成功爭取超過650萬元聯邦經費，資金將分配給教育、移民服務、科學教育與社區建設等多項皇后區項目，涵蓋多個社區受惠。 金額最高的是皇后學院獲得的逾310萬元，將用於擴建科技育成中心、發展數位鑑識研究，並興建先進奈米科技實驗設施，提升科研創新能力。 紐約科學館獲逾100萬元推動NASA阿提米絲三號教育活動，NICE獲85萬元設立勞工服務中心，波莫諾克社區則獲資金改善遊樂場、青少年服務與防罪工作。
精華 FAQ
她成功爭取超過650萬元聯邦經費，資金將分配給教育、移民服務、科學教育與社區建設等多項皇后區項目，涵蓋多個社區受惠。
金額最高的是皇后學院獲得的逾310萬元，將用於擴建科技育成中心、發展數位鑑識研究，並興建先進奈米科技實驗設施，提升科研創新能力。
紐約科學館獲逾100萬元推動NASA阿提米絲三號教育活動，NICE獲85萬元設立勞工服務中心，波莫諾克社區則獲資金改善遊樂場、青少年服務與防罪工作。
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