孟昭文為皇后區爭取逾650萬聯邦經費 教育、移民服務受惠

國會眾議員孟昭文(後排右四)向皇后學院頒發310萬2000元聯邦撥款支票，支持科技創新與科研發展。(孟昭文辦公室提供)

聯邦眾議員孟昭文 (Grace Meng)11日宣布，成功為皇后區 多個教育、移民 服務及社區建設項目爭取超過650萬元聯邦經費，其中包括皇后學院科研設備升級、傑克森高地移民勞工服務中心，以及法拉盛波莫諾克(Pomonok)公共住宅社區改善計畫。

在此次撥款中，皇后學院(Queens College)獲得超過310萬元，是金額最高的項目。校方將利用這筆經費擴建科技育成中心、發展數位鑑識研究，並興建先進奈米科技實驗設施，以提升科研與創新能力。

另一筆超過100萬元的撥款將提供給位於可樂娜(Corona)的紐約科學館(New York Hall of Science)，用於規畫與美國國家航空暨太空總署(NASA)阿提米絲三號(Artemis III)登月任務相關的教育活動與研究計畫，讓更多學生與民眾接觸太空科學。

長期服務移民勞工的新移民社區賦權組織(NICE)則獲得85萬元補助。位於傑克森高地的NICE計畫利用這筆資金設立勞工服務中心，提供職業培訓、技能認證及就業輔導，協助新移民提升就業競爭力。

法拉盛波莫諾克住宅區也是此次撥款重點。萬王之王基金會(King of Kings Foundation)獲得超過100萬元經費，將用於推動青少年服務、防罪及社區活動；公共住宅社區基金(Public Housing Community Fund)則獲得55萬元，用於翻新社區遊樂場並增設戲水設施。

孟昭文表示，皇后區居民需要更多資源支持教育發展、社區安全及移民服務，她將持續在國會爭取聯邦資金，把更多資源帶回地方社區。