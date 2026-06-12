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劉醇逸背書張偉立競選華埠州眾議員 訪中華公所闡述政見

記者劉梓祁／紐約報導
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州參議員劉醇逸背書律師張偉立(一排左三)競選華埠州眾議員，赴紐約中華公所闡述政見...
州參議員劉醇逸背書律師張偉立(一排左三)競選華埠州眾議員，赴紐約中華公所闡述政見。(記者劉梓祁／攝影)

皇后區州參議員劉醇逸(John Liu)11日攜曼哈頓華埠州眾議會第65選區參選人張偉立(Wei-Li Tjong)拜訪紐約中華公所，向僑社介紹其參選理念與政綱；劉醇逸已背書張偉立，稱華人社區在紐約市的人口與影響力持續增長，州府也需要更多能理解並代表亞裔及移民社區的聲音。

劉醇逸提到，選舉非社群競爭，而是說明華裔人數與影響力都在提升，也意味著華人社區更需要各級政府在資源、保護及平等待遇方面作出回應。他表示，張偉立具備法律背景、社區經驗及對下城多元社區的理解，是能在州府為華埠和亞裔社區發聲的人選。

中華公所主席伍銳賢表示，中華公所作為社區組織，一向秉持中立立場，不會背書任何候選人；但公所大門向各候選人開放，歡迎有意服務社區者前來與僑社交流，向民眾說明政見與理念，讓選民有更多機會了解不同候選人的主張。

張偉立表示，他參選是希望延續現任州眾議員李榮恩(Grace Lee)過去四年所做的工作；他也支持李榮恩競選州參議員，並希望自己能接續代表華埠，在州政府中成為亞裔社區的另一道聲音。

張偉立將可負擔住房、移民保護與醫療保健等列為核心關切。他主張擴大可負擔住房保障，支持合作公寓模式，避免長期居民被迫遷出；並支持增加公屋維修經費，推動州級立法，要求一定規模以上開發案依人口密度配置可負擔住房比例。

在移民權益方面，為移民二代的張偉立表示，作為華裔與拉丁裔移民之子，他理解移民家庭面臨的壓力。他支持保障移民正當程序，反對地方資源被用於協助聯邦民事移民執法，並支持讓面臨遞解程序的移民獲得政府支付律師的權利。

陪同拜訪的有民主黨華埠65D區領袖李艷娟、聯合民主黨(UDO)主席司徒仲菁(Chung Seto)等。

精華 FAQ

  • 劉醇逸認為華人社區人口與影響力持續上升，州府更需要理解亞裔與移民社區的代表；他並指張偉立具法律背景、社區經驗與下城理解，適合為華埠發聲。

  • 張偉立把可負擔住房、移民保護與醫療保健列為重點，主張擴大住房保障、支持合作公寓與公屋維修，並推動開發案配置可負擔住房比例。

  • 中華公所主席伍銳賢表示，公所一向保持中立，不會背書任何候選人；但會對所有有意服務社區者開放場地，讓他們向僑社介紹政見、爭取選民了解。

華埠 眾議員 劉醇逸

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