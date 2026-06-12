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法拉盛商改區年會 聚焦街販整治、清潔服務與商業推廣

記者高雲兒／紐約報導
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法拉盛商業改進區(Flushing BID)11日在皇后區法拉盛舉行年度會議暨董...
法拉盛商業改進區(Flushing BID)11日在皇后區法拉盛舉行年度會議暨董事會選舉。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛商業改進區(Flushing BID)11日在法拉盛舉行年度會議暨董事會選舉，向會員、市府機構及社區夥伴報告過去一年的工作成果與新年度計畫。州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀、市主計長李文辦公室、皇后區區長理查茲辦公室代表，以及109分局、市行政審判及聽證辦公室(OATH)、市清潔局(DSNY)等多個單位代表出席。

年度報告顯示，商改區過去一年投入逾2萬5000小時街道清潔服務，管理101個街邊垃圾桶，並完成超過25萬平方呎人行道高壓清洗。面對非法擺攤、違規垃圾傾倒、遊民營地及人行道堵塞等挑戰，商改區表示，新年度將繼續以街道清潔、商家支援、社區行銷及跨機構協作為工作重點。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧在年度工作報告中表示，街道清潔仍是商改區最主要的服務項...
法拉盛商改區執行主任余鈿崧在年度工作報告中表示，街道清潔仍是商改區最主要的服務項目。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛商改區執行主任余鈿崧在年度工作報告中表示，街道清潔仍是商改區最主要的服務項目。清潔人員全年365天在市中心巡迴服務，除清理街道及垃圾桶外，也處理鴿糞、非法張貼、棄置垃圾及其他影響街容的問題。商改區新年度計畫再增聘二至三名清潔人員，以加強主街、羅斯福大道、王子街及周邊繁忙商業走廊的清潔服務。

余鈿崧指出，商改區去年完成超過25萬呎的人行道高壓清洗，並清除超過150處塗鴉及逾1萬張非法張貼海報。他也提到，市中心違規棄置商業垃圾情況仍然嚴重，許多垃圾堆並非自然災害造成，而是人為違規丟棄，須依靠商家自律、市府執法與社區通報共同改善。

在節慶與社區活動方面，商改區去年持續推動法拉盛節日燈飾，設置八個雪花燈飾及大型歡迎標誌，並參與多項社區節慶活動。年度玩具募集活動共籌得2萬9000元，向兒童發放逾1500份禮物，並獲13個合作夥伴及多名董事、贊助者支持。

商業推廣方面，商改區過去一年透過美食導覽、餐飲周、購物抽獎、農曆新年活動、社群媒體及大型場館合作，吸引更多民眾到法拉盛消費。商改區與多家本地餐飲業者合作推出美食導覽；今年的「法拉盛指南」則聚焦美容院與理髮店，收錄市中心逾62家相關商戶。商改區表示，其社群媒體Instagram帳號目前已有約1萬5000名追蹤者，並為轄區商家提供免費宣傳。

精華 FAQ

  • 會中公布過去一年在街道清潔、人行道高壓洗刷、垃圾桶管理、塗鴉清除與非法張貼處理等成果，並說明將持續應對非法擺攤與亂倒垃圾等問題。

  • 商改區表示，將再增聘二至三名清潔人員，持續巡查主街、羅斯福大道、王子街等繁忙商業走廊，以加強垃圾清運、街容維護及即時處理髒亂問題。

  • 商改區去年透過節日燈飾、玩具募集、美食導覽、餐飲周、購物抽獎與社群媒體宣傳吸引人流，並發布聚焦美容與理髮店的商戶指南，協助店家曝光。

法拉盛 皇后區 劉醇逸

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