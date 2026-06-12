紐約生存手冊／「保命與蹭冷氣」指南 防熱衰竭、中暑

一股強烈熱浪本周稍晚將席捲紐約市，體感溫度恐突破華氏100度。圖為一名年長男子在曼哈頓中央公園飲用自來水解渴。(路透)

一股強烈熱浪 席捲紐約市 ，體感溫度突破華氏100度。僅在去年，全紐約市就有超過500位市民因可預防的熱疾病而喪生。以下這份生存手冊，希望可以幫助市民在熱浪來襲時，有條不紊地做好「保命」準備。

在高溫中，身體主要會出現兩種求救階段。首先要注意致命級的「中暑」，此時體溫會迅速飆升且完全失去調節能力，能在短時間內致死；一旦發現出現皮膚發紅發燙、意識模糊、出現幻覺、失去知覺，或伴隨惡心嘔吐、呼吸困難等症狀，必須立刻撥打911或前往急診室搶救。

而在中暑之前，身體通常會先發出預警級的「熱衰竭」訊號，症狀包括大量出汗、皮膚冰冷、頭痛等。此時雖然不需立即送醫，但必須立刻移至陰涼有冷氣的地方，脫掉多餘衣物並大量補充水分，防止情況惡化。

一股強烈熱浪本周稍晚將席捲紐約市，體感溫度恐突破華氏100度。(記者曹馨元／攝影)

室內避暑是極端酷熱裡的核心防線；在紐約，冷氣是熱浪中不可或缺的救命工具，若家中未安裝冷氣，符合條件的低收入或年長居民應積極申請紐約市「家庭能源援助計畫」(HEAP)所提供的免費冷氣機。在熱浪爆發期間，市府也會全面開放遍布五大區的「消暑中心」，市民隨時可撥打311專線查詢最近的地點。

待在室內時，建議將冷氣溫度設定在78度，不僅能保障生命安全，還能大幅節省電費。若發現室內溫度已飆破90度，可以透過沖澡來迅速降溫，並強迫自己定時大量喝水。需要特別注意的是，熱浪期間應避免飲用酒精、咖啡因或含糖量極高的飲料，因為這些飲品反而會加速身體水分流失。

儘管亂開消防栓是違法的，但年滿18歲的成人可攜帶身分證件，前往當地的消防局(FDNY)免費申請安裝噴水嘴蓋(Spray Cap)；這能將出水量控制在每分鐘25加侖，為街區帶來清涼。此外，市府亦會在樹冠茂密街道的消防栓上加裝噴水嘴蓋，讓這些地方成為極佳的天然避暑點。市民可在線上動態地圖查看樹蔭、飲水及噴水地點，https://shorturl.at/v9Giq。