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3圖書館上方 紐約市議會擬建共300套可負擔住房

記者劉梓祁／紐約報導
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市議會提「新圖書館、新住房」計畫，擬在3處圖書館上方，興建共計300套全可負擔住...
市議會提「新圖書館、新住房」計畫，擬在3處圖書館上方，興建共計300套全可負擔住房。(布碌崙公共圖書館提供)

紐約市議會議長梅寧(Julie Menin)11日公布一項新的公共圖書館與住房共址開發計畫，擬在全市老舊圖書館用地上方興建100%可負擔住房，同時翻新或重建圖書館設施；市議會正於預算協商中要求市府投入6000萬元經費，先行推動布朗士布碌崙(布魯克林)及皇后區各一處圖書館項目，預計合共創造至少300套可負擔住房，其中包括供曾無家可歸家庭入住的單位。

該計畫名為「新圖書館，新住房」(New Libraries, New Homes)，擬定首批三處地點分別為布朗士帕克切斯特分館(Parkchester Branch Library)、布碌崙瑪西分館(Marcy Branch Library)及皇后區陽邊分館(Sunnyside Branch Library)，分屬紐約公共圖書館、布碌崙公共圖書館及皇后區公共圖書館三大系統。

市議會表示，三處地點均有潛力在更新圖書館設施的同時，於上方興建新的可負擔住房。梅寧表示，市民多年來始終在討論於圖書館上方建設住房的可能性，但真正落實的項目仍然有限。她指出，市議會希望透過更主動的方式回應住房危機，將老舊公共基礎設施更新與可負擔住房建設結合。

梅寧表示，這類模式能更有效利用公共土地，並以相對較低成本、較快速度完成公共設施更新。

市議會另列出三處可作未來階段研究的圖書館地點，包括布朗士Francis Martin分館、布碌崙Windsor Terrace分館，以及皇后區Lefferts分館。

市府是否會在本輪預算中納入這筆6000萬元資金，仍未確定。市長曼達尼(Zohran Mamdani)發言人表示，市府將在預算協商中與市議會共同審視住房與圖書館共址開發的可行性。曼達尼此前也主張在市有土地上興建住房；市住房保護與發展局(HPD)10日亦宣布，計畫在布碌崙已有70年歷史的New Utrecht圖書館興建200套住房。

市議會指出，曼哈頓英伍德圖書館(Inwood Library)的改建項目展示了該模式的潛力。該項目將原本老舊、擁擠的分館改建為現代化圖書館，並同時提供174套可負擔住房及其他社區設施。市議會稱，該項目的圖書館建設成本約為傳統獨立公共設施建設的一半，完成速度則約為兩倍。

目前各項目細節尚未確定，但每處圖書館上方預計可興建約100套住房，並可能包括社區空間等附屬設施。市議會表示，若資本經費在預算程序中獲批，各項目仍需經過市府標準公共開發程序，包括發布開發商徵求書(RFP)、確定設計方案，以及進入統一土地使用審查程序(ULURP)，最終仍需市議會審批。

精華 FAQ

  • 核心是把老舊公共圖書館更新，並在上方增建100%可負擔住房，兼顧社區設施與住房供應，藉由活用市有土地加速回應紐約的住房危機。

  • 首批三處分別是布朗士的帕克切斯特分館、布碌崙的瑪西分館，以及皇后區的陽邊分館，分屬三大公共圖書館系統，皆具備共址開發潛力。

  • 市議會正爭取6000萬元先期經費，若獲批准，仍須經RFP徵案、設計定案與ULURP審查，最後再送市議會審批，整體流程才會正式啟動。

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