紐約住不起… 老移民家庭出走 社區人口結構洗牌

紐約市高昂的生活成本正迫使無數老移民家庭出走，轉而尋求更具可負擔性的生存空間。圖為示意圖。(美聯社)

紐約市 規畫局(DCP)公布的最新人口結構報告指出，自1990年以來長年高居紐約第一大移民 群體的多明尼加裔社群，其人口在過去十年間萎縮了6%，歷史性地讓出了移民龍頭寶座。報告揭示，紐約市高昂的生活成本正迫使無數老移民家庭出走，轉而尋求更具可負擔性的生存空間。

報告數據指出，多明尼加裔紐約人的家庭收入中位數僅為3萬6000元，在日益升高的房租與物價夾擊下，生活在這座城市變得愈發艱難。全美西語裔非營利組織「西班牙裔聯盟」副總裁卡巴(Diana Caba)感嘆，儘管「紐約」在多明尼加人心中仍有無可取代的地位，但驚人的生活開銷正迫使大批同胞無奈地選擇舉家搬遷，轉往賓州 等物價較低的地區。

紐約市大(CUNY)西語裔研究中心在2025年10月發表的報告也佐證了這一趨勢，指出僅在2021至2023年短短兩年間，就有近10萬名多明尼加裔居民遷出紐約。

除了多明尼加裔社群的出走，報告也勾勒出紐約各大移民社區的地理大洗牌。在過去十年間，傳統的移民大本營正在逐漸失去外籍出生人口。儘管皇后區仍是移民群體最大的行政區，但多元文化匯聚的阿斯托利亞(Astoria)移民人口不增反減，流失1萬1000人；以西語裔及南亞社群著稱的傑克遜高地(Jackson Heights)亦流失了4000名移民。

與此同時，新的多元移民據點正悄然崛起。布碌崙(布魯克林)的格雷夫森德(Gravesend)便迎來了大量來自烏克蘭、俄羅斯和烏茲別克的外來人口；史泰登島則成為唯一一個移民人口逆勢顯著增長的行政區，其新斯普林維爾(New Springville)和格拉斯米爾(Grasmere)逐漸成為新移民據點。

此外，布碌崙的東紐約(East New York)、皇后區的春田花園(Springfield Gardens)以及布朗士區的威徹斯特廣場(Westchester Square)等新興社區，也正成為接納各國新移民的主力。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)對此表示，將致力於打造一個更公平、更具包容性且「負擔得起」的城市，確保無論出生於何地的移民，都能在這片由小企業築起的多元基石上並肩繁榮。