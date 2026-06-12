長島非法按摩店激增 5年查逾230家 被捕多數為華女

非法按摩店在長島增加快。圖為此前報住皇后區法拉盛的兩名華人女子，近日在工作的長島一家按摩店內，因涉嫌賣淫等罪名被捕，圖為涉案按摩店所在區域。(取自谷歌地圖)

長島 非法按摩店與足療店問題近年急速擴大，從商場店面、辦公樓到學校、舞蹈教室、診所旁，都可見疑似以按摩為名、行性交易之實的場所。根據Newsday調查，過去五年，納蘇與薩福克兩郡警方及地方政府至少突襲231家按摩或足療店，其中至少85家不只一次被查；但許多店面被關閉後數小時或隔天即重新營業，形成「打地鼠」式執法，許多被捕者為住在皇后區法拉盛 的華人女性員工。

報導指出，長島已成為紐約州 非法按摩性交易產業最活躍的地區之一。過去五年，長島涉及賣淫及無照按摩的逮捕數暴增逾1200%。長島警方因未經授權從事專業服務逮捕了400多人，紐約市警局僅共逮捕29人。去年，長島占全州所有賣淫和無照按摩逮捕案件的近70%。按摩店員工面臨的最嚴重的刑事指控並非販賣性服務，而是無照按摩，這是一項重罪，賣淫則為輕罪。

在執法行動中，最受衝擊的是女性員工，尤其是華人移民女性。Newsday分析超過350名被捕女性的警方與法院紀錄、以及採訪70多名律師、性販運專家、地方官員、商家、按摩店員工和顧客後發現，過去五年在長島被捕的按摩店工作者中，四分之三住在皇后區，其中許多人集中在法拉盛周邊1.5哩範圍內。被捕的按摩店員工年齡從23歲到71歲不等，年齡中位數為45歲，大多數都為華裔女性。她們處在不斷被捕、出庭、之後往往又回到同樣工作的循環中。

法拉盛因此被多名專家形容為這一灰色產業的重要「集散地」。報導指出，不少新移民抵達紐約後，因語言、身分、經濟壓力及缺乏正式工作管道，先落腳華人社區，再透過微信等中文社交平台取得工作資訊。有些人以為應徵的是美容、身體護理或普通按摩工作，抵達後才被要求提供性服務；也有人並不清楚自己被帶到長島哪一家店工作，只知道高速公路出口或大致方位。

長島警方因未經授權從事專業服務逮捕了400多人，紐約市警局僅共逮捕29人。

一名在納蘇法院外受訪的華人女性表示，她在網上看到招聘廣告，原以為工作是普通美容及身體護理，到了之後才發現被迫做「沒有預料到的事」。她一天工作12小時，必須在廁所裡吃飯，沒有工資，只靠小費，且還要與店方分成。店內到處都有攝像頭，老闆用手機監控。她想報警，但不會英文，也害怕遭報復。另一名被捕的委內瑞拉女性說，她一天最多會接待十名男子，賺到的錢要交一半給老闆—半小時100元，一小時150元。

調查也揭示執法上的矛盾：被捕與反覆出庭的多是女性員工，顧客卻幾乎未受刑事追究。買春者依法可被控「光顧賣淫者」，但Newsday發現，在同一時期，長島非法按摩店顧客無人因此被捕。相較之下，至少21名女性員工被捕兩次或以上，甚至有人被捕三、四次。

幕後經營者同樣難以追查。Newsday的報導指出，許多店面的公司登記資料不透明，有些僅以店址登記為公司(The Corporation)，或與美甲店、咖啡店、卡拉OK等合法商業名稱相連。多名律師表示，不少工作者甚至不知道真正老闆是誰。檢方也承認，要起訴店主並不容易，因為性工作者常因羞恥、身分憂慮或擔心報復而不願合作。

長島地方社區對此反應強烈。多個商場業主、家長和鄰近商家投訴，這些按摩店常設在兒童舞蹈教室、武術學校、理髮店、餐館旁，影響社區觀感與商業環境。有業主表示，曾在清晨撿拾保險套，避免孩子看見；也有合法亞裔按摩或物理治療業者表示，非法店面讓整個行業及亞裔從業者蒙上污名，甚至使一些男性顧客誤以為所有亞裔按摩業者都提供非法服務。