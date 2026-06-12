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霍楚：不允許ICE執法恐嚇移民

記者顏潔恩／紐約報導
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因應聯邦政府可能擴大移民執法行動，紐約州長霍楚11日在皇后區傑克森高地與移民社區...
因應聯邦政府可能擴大移民執法行動，紐約州長霍楚11日在皇后區傑克森高地與移民社區代表舉行圓桌會議。(取自州長辦公室Flickr)

因應聯邦政府可能擴大移民執法行動，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)11日在皇后區傑克森高地與移民社區代表舉行圓桌會議，表示州府不會允許移民及海關執法局(ICE)通過恐嚇方式對待移民，並強調地方警察不會協助執行聯邦移民執法，學校、醫院及宗教場所等敏感地點也將持續受到法律保護。

霍楚表示，原以為移民執法情況已經很糟，但如今似乎還在持續惡化中，「我們也知道許多人感到不安，該地區每天努力生活的普通民眾，因為近期邊境沙皇霍曼(Tom Homan)所發出的威脅而格外憂慮」。

她說過去總統川普在競選時表示只會針對最惡劣的罪犯下手，然而現在卻討論要在像紐約市這樣的大城市展開大規模執法行動，這在世界盃等各類賽事期間都會受到嚴重影響，「我知道大家的焦慮，我們希望民眾了解紐約州現行法律所提供的保障，也再次感謝州議會成員在這方面的努力」。

她指出，分析社區犯罪數據便可知當地的犯罪率正在大幅下降，紐約市和紐約州都變得愈發安全，「我們之所以能做到這一點，是因為執法人員專注於真正的執法工作，而不是執行移民執法上」。

霍楚表示，ICE擁有850億元的龐大預算，但不要以為在紐約州可以利用地方警察來執行移民執法，同時也不希望ICE探員在紐約州執法時戴著面罩。

精華 FAQ

  • 她明確表示，紐約州不會允許ICE以恐嚇手段對待移民社群，州府會維持既有保護措施，並讓移民知道自己在法律下仍享有基本保障。

  • 霍楚指出，地方警察不會協助執行聯邦移民執法，州府也不會讓紐約州成為聯邦移民掃蕩的配合者，以免破壞社區信任與公共安全。

  • 她認為大規模執法會讓移民與普通居民更加不安，尤其在紐約市等大城市及大型活動期間影響更大，同時強調目前犯罪率下降，執法人員應專注真正治安工作。

ICE 霍楚 移民

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