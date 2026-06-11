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紐約市50處公園球場 即起照明延至晚間11時

記者范航瑜／紐約報導
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市府將延長50處公園運動場照明至晚11時，夏季增逾4000小時戶外活動時間。圖為...
市府將延長50處公園運動場照明至晚11時，夏季增逾4000小時戶外活動時間。圖為布碌崙大橋公園。(記者范航瑜／攝影)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市公園局(NYC Parks)局長島村(Tricia Shimamura)宣布，今夏將在全市50處地點延長運動場及球場照明時間，把允許使用時限從晚上10時延至11時，新措施自本月11日起至勞工節周末止。

五大區的特定球場將接受延長使用申請。擴展後的開放時數預計為全市新增逾4000小時的夜間活動，讓市民有更多機會在傍晚保持運動習慣、參與社區活動。由於許多居民只能在下班後或夜間氣溫較涼爽時使用運動設施，此計畫有助舒緩球場需求，同時支持青少年運動隊、成人聯賽及社區活動。

此次宣布與紐約市的運動熱潮相互呼應。今夏，尼克隊正挺進NBA總決賽，世界盃足球賽亦即將在新澤西等地開踢，令全市對於球場資源的需求更勝以往。「公園是市民的後院，社區球場就是大家的主場球館。」曼達尼表示。「希望20年後，紐約能出現世界級球星，他們的足球或籃球之路正是從社區球場起步。」

事延長照明時間的呼聲由來已久。紐約業餘足球組織NYC Footy共同創辦人珀蒂(Tarek Pertew)透露，他所在的聯賽有時打球至半夜，而球場資源長期供不應求，世界盃熱潮更使情況雪上加霜。今年4月，珀蒂曾去信號召旗下6萬名會員向市公園局施壓，要求延長照明時間，並希望市府能在世界盃到來之前，為新球場基礎設施提供資金。

據悉，曼達尼本人正是NYC Footy聯賽的一員，在布朗士(Bronx)科技高中就讀時已加入足球隊，亦曾自行組織賽事，包括2023年一場名為「頭巾盃」(Keffiyeh Cup)的義賽，所得款項撥捐聯合國巴勒斯坦難民救濟和工程處。「他在我們的聯賽踢了15個賽季，他深知球場資源匱乏的問題，也明白這對市民有多重要，」珀蒂說。

島村表示，延長夜間照明為下班或放學後依賴公園的年輕運動員、成人聯賽及街坊團體創造更多使用空間，這些額外時數不只是多了上場時間，更意味著社區更緊密、市民更健康。市議會公園及康樂委員會主席韓克森(Ty Hankerson)引述研究指出，安全、活躍的夜間公園活動有助提升市民安全感、降低犯罪率。

精華 FAQ

  • 市府選定全市五大區的五十處地點，讓運動場與球場的照明從晚間十時延長到十一時。相關場地可依申請使用，適用期間從本月十一日至勞工節周末。

  • 主要是舒緩球場長期供不應求的情況，讓下班或放學後才有空的人能使用設施，也支援青少年球隊、成人聯賽與社區活動，增加夜間運動空間。

  • 因為尼克隊挺進NBA總決賽，加上世界盃足球賽即將在新澤西等地開踢，帶動全市球場需求上升。市府希望藉延長照明，讓社區更能承接這波運動熱潮。

新澤西 紐約市 曼達尼

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